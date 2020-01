Telefonia: rimborsi per la fatturazione a 28 giorni

Ottenere i rimborsi per le tariffe 28 giorni è un percorso non facile: basta vedere le diverse modalità che gli operatori hanno stabilito per capirlo. E sebbene la situazione stia migliorando non è ancora ottimale. Un problema già colto ed affrontato da U.Di.Con, con la gestione di tante richieste di rimborso di utenti In questa puntata, insieme a Daniela Loverso, consulente U.Di.Con, facciamo il punto su cosa si intende con fatturazione a 28 giorni, come è stato definito il rimborso agli utenti che hanno pagato costi in bolletta non dovuti e riconosciuti non legittimi, e come ottenere i rimborsi