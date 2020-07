Tempio stazione, i residenti: 'Vietare la vendita di alcolici di sera'

'Quando spacciatori, tossicodipendenti e senza fissa dimora trovano negozi che vendono alcolici fino a tarda sera, come quello appena chiuso in via Crispi, allora si creano per noi le condizioni peggiori. Risse, assembramenti sotto casa, molestie e minacce. Situazioni che ci costringono spesso a rimanere in casa oltre a dovere subire i danni provocati da queste persone che totalmente alterate riescono spesso ad entrare anche nei portoni dei palazzi, danneggiando gli ingressi, gli ascensori e le scale'. Una residente di viale Crispi racconta la sua esperienza. 'Da anni vivo qui e recentemente il negozio che finalmente hanno chiuso provocava assembramenti di persone ubriache che avevano fortemente compromesso la nostra libertà di uscire. La chiusura ha provocato un effetto positivo, ma per noi fondamentale estendere il divieto di apertura e di vendita di alcolici dopo le 7 o le 8 della sera a tutti i negozi di questo tipo. Bisogna evitare condizioni che agevolano il degrado'