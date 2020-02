Tenta fuga in auto con 103 dosi di cocaina: arrestato

Le immagini nel video sono relative all'inseguimento in auto che porterà all'arresto, da parte dei Carabinieri, di uno spacciatore di grosso calibro, che sul mezzo che guidava senza patente nascondeva 103 dosi di cocaina, pronta per lo spaccio sul mercato sassolese.Intorno alle 19 di sabato i militari, durante un posto di controllo, al centro di Fiorano Modenese, impongono l’alt al conducente di una Toyota Yaris che anziché arrestare la marcia, con manovre e sorpassi azzardati, si è da alla fuga. Ne genera un inseguimento che si snoda per le vie di Fiorano in direzione Sassuolo. All'altezza di una rotatoria il passaggio dell'auto del fuggitivo è impossibile per il traffico. L'uomo scende dall'auto e tenta una fuga a piedi, ma i Carabinieri lo inseguono e ne bloccano la corsa. Il tunisino braccato è una furia ed aggredisce i militari nel tentativo di liberarsi. Tutto inutile. Scatta la perquisizione personale e sull'auto dove viene rinvenuta una busta all’interno della quale vi erano 103 dosi di cocaina, per un etto e mezzo di sostanza, oltre a 980 euro sequestrati poiché ritenuti provento dell'attività di spaccio.Il cittadino tunisino è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Modena. Dovà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiali e guida senza patente.Quello appena trascorso è stato un fine settimana intenso per le stazioni territoriali del comando provinciale dei Carabinieri di Modena. Sempre per spaccio, a Vignola è stato bloccato e denunciato in via Paradisi un 44enne marocchino irregolare, senza fissa dimora, stava cedendo due dosi di stupefacentie ad un 40 enne vignolese segnalato alla PrefetturaSempre a Vignola, i Carabinieri hanno eseguito una misura cautelare con divieto di avvicinamento alla persona offesa, nei confronti di un marocchino di 40 anni, domiciliato a Vignola accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali nei confronti della moglie e del figlio.A Modena, al Mc Donald di via emilia ovest, i militari hanno bloccato e denunciato una 37 enne del Paraguay, che in stato di ubriachezza ha prima disturbato iclienti e poi aggredito i carabinieri.A Medolla i militari hanno bloccato e denunciato due tunisini di 21 e 22 anni che il 5 febbraio scorso avevano rubato 200 euro dalla cassa di un ristorante cinese. I due avevano agito insieme ad connazionale, bloccato la sera stessaBloccato e denunciato per furto anche un 17 enne che in più occasioni aveva rubato le offerte dalla cassetta dalla sagrestia della chiesa di San Felice sul Panaro.Diversi, in tutta la provincia, i controllo antidroga ed anticolool nel fine settimana. A Carpi alle 4 di sabato notte fermato un 23 enne di Reggio Emilia con tasso di 1,56. Per lui denuncia e ritiro patente.Stessa conseguenza per un bolognese di 23 anni fermato a Montese dai Carabinieri di Pavullo positivo all'alcool test con un tasso di 1,33 ed una 21 enne fermata a Fiorano con un tasso alcolico doppio rispetto ai limiti di legge.A Spilamberto fermata una donna che aveva aggredito e tentato di rubare della catenina un anziano che transitava in sella alla sua bicieletta su una pista ciclabile. La donna che si era data alla fuga a bordo di una utilitaria, è stata bloccata poco dopo.