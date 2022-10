Tesser: contro il Como con fiducia

'Una squadra costruita quantomeno per la zona play off, con un attacco con grandi nomi, contro al quale scenderemo in campo con fiducia'. Così mister Tesser alla vigilia della gara contro il como, nella nona partita di campionato. Sentita molto anche dai tifosi ospiti. Dei 2700 biglietti venduti, 743 ospiti sono ospiti. Ricordiamo che sarà possibile acquistare il biglietto fino ad inizio gara con le tradizionali modalità: online e nei punti vendita vivaticket, ma anche direttamente alla biglietteria dello stadio Braglia sarà aperta dalle ore 11.30 alle ore 14.30.Nel video la sintesi della conferenza pre-partita di mister Tesser allo stadio Braglia

