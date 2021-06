'Tesser è un top di gamma, buoni presupposti per la stagione'

Imperativo categorico, uscire dall'incubo della serie C. Per forza di cose l'obiettivo di Carlo Rivetti, nuovo patron del Modena calcio, deve essere questo: portare il Modena a quel ritorno in B che Romano Sghedoni vedeva come coronamento a investimenti e sforzi profusi nelle ultime due stagioni. Dopo la presentazione della nuova società e il passaggio di testimone da patron Kerakoll (che rimarrà presidente onorario e, come Kerakoll, main sponsor), ora è tempo di parlare di campo. Sulla panchina gialloblù semrebrebbe ormai cosa fatta l'arrivo di Attilio Tesser, allenatore navigato e vincente anche in una serie complicata come la serie C.Di questo ed altro abbiamo parlato per 4 minuti con Alessandro Iori, giornalista, commentatore telecronista per TRC e diverese testati nazionali:Il punto sul presente e il futuro del Modena Calcio