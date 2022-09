Tesser: 'Vogliamo e possiamo cambiare'

Domani, sabato 1 ottobre, la biglietteria dello stadio Braglia sarà aperta dalle 11,30 alle ore 14 mentre è ancora possibile acquistare i biglietti nelle rivendite on-line e sul circuito Vivaticket. E' quindi probabile che i biglietti singoli per assistere a Reggina Modena, in programma allo stadio Braglia alle ore aumenteranno ancora rispetto ai 4.162 raggiunti questa sera. Di questi circa 2000 acquistati dai tifosi ospiti. Traferta numericamente da record per i tifosi calabri. Pubblico delle grandi occasioni al fischio di inizio delle ore 14.Gara molto sentita e a dire poco difficile contro la corazzata di Inzaghi in grande corsa, per i gialloblù in cerca di riscatto dopo la pausa e la serie di risultati negativi che hanno lasciato il Modena a fondo classifica. Che per mister Tesser, non è meritata, ma è lì - dice in sala stampa alla vigilia della gara - con tutto il suo peso di responsabilità. Il mister si dichiara consapevole della situazione non rosea ma fa appello e richiama al fatto che 'la squadra si è sempre fatta valere, in tutte le partite, ma che è mancata di quel carattere e di quello spunto che si è lavorato sodo per trovare in questa pausa, e che 'ora siamo pronti a portare in campo'