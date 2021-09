Auto-test gratuiti, niente Green Pass e divisioni, la ricetta inglese per la libertà in sicurezza

'Vi siete mai chiesti perché in aeroporto è più importante e vincolante mostrare l'esito del tampone rispetto al certificato della doppia vaccinazione? Evidentemente perché la sicurezza di non essere positivi e di non contagiare è garantita più dal tempone che dalla doppia vaccinazione'.Giulia, nata e vissuta in provincia di Modena, da 5 anni vive e lavora in Inghilterra. Ora è in Italia per trascorrere le vacanze e ci mostra volentieri come oggi, oltre manica, si vive e si convive con il Covid. In libertà e in sicurezza. 'Il Green Pass, o meglio il certificato che attesta la vaccinazione, serve soprattutto per passare la frontiera, a me è servito in teoria per tornare in Italia, anche se, come detto, ciò che viene controllato è il tampone. Dentro i confini nazionali di fatto non esiste. Nei ristoranti, nei pub, nelle manifestazioni, nelle scuole, nei luoghi pubblici, della cultura, sul lavoro. Niente. La mascherina? Dal 19 luglio è facoltativa, anche nei luoghi chiusi, però è consigliata. Io la uso. Nel paese delle Brexit, raggiunta la copertura di circa l'80% della popolazione target (che non comprende i minori di anni 15 per i quali per gli esperti la vaccinazione non garantisce il rapporto dovuto tra rischi e benefici), coperta la fascia degli anziani e dei vulnerabili, più a rischio, e tenuto sotto controllo il carico sugli ospedali, l'attenzione si è concentrata non più sulla vaccinazione ma sulla convivenza e sul controllo del virus in tutta la popolazione, attraverso test antigenici gratuiti per tutti, inviati in kit al proprio domicilio. Personali e con codice identificativo. Contenenti un tampone nasale, il reagente e lo stick per la lettura del risultato che con un codice QR personale è possibile inviare dal proprio smartphone direttamente alla banca dati dell'autorità sanitaria. Il test viene utilizzato anche per il personale scolastico e per gli studenti chiamati ad effettuarlo due volte la settimana. Intervallo utile per potere individuare casi di positività e fare scattare le azioni. 'Dal marzo dello scorso anno ha evitato la Dad' - afferma Giulia'Ogni iscritto al servizio sanitario nazionale può ordinare on-line i test che vengono recapitati gratuitamente all'indirizzo indicato. Quello di casa o del lavoro, non fa differenza. E non fa differenza nemmeno tra vaccinati e non vaccinati, anzi questi test sono raccomandati ai vaccinati. Io per esempio sono vaccinata, cerco di adottare le precauzioni ma con i test ho quella sicurezza che non posso avere né con il vaccino che non ci rende immune da rischio di contagiare e contagiarsi e che tantomeno avrei con un green pass'. Ci puoi fare un esempio? 'Devo andare un evento, magari al chiuso e alla presenza di altre persone. Poco prima faccio il test, velocissimo e semplice, e mando il risultato in tempo reale. Se negativo mi reco all'evento. Stessa cosa la posso fare dopo l'evento o ogni volta che credo possa essermi posta in condizione di rischio. Il test negativo rappresenta una tutela per me ma soprattutto per gli altri. Preventivamente e successivamente alle condizioni di rischio. Una garanzia che nemmeno il vaccino, magari fatto mesi prima, può dare. Per questo faccio fatica a capire la logica del green pass così come applicato in Italia. Vedere scene come quelle delle mense delle forze dell'ordine, con gli agenti che lavorano insieme tutto il giorno divisi al momento del pranzo è brutto oltre che senza senso. Così come è impensabile perdere il posto di lavoro per non avere aderito ad un vaccino non obbligatorio. Discorso a parte per i sanitari. Così come dividere la popolazione in due nel momento in cui il rischio, anche se calmierato dal vaccino, c'è e la sicurezza è data per tutti più dal tampone e dalle precauzioni che dal vaccino. Se l'interesse è la salute pubblica, questi test rapidi gratuiti rappresentano uno strumento utilissimo di sanità pubblica per prevenire i contagi e per aggirarli se e quando avvengano. Strumento per condurre ora, in Inghilterra, una vita pressoché normale'Gi.Ga.