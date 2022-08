Tir fa una inversione a U in autostrada: tragedia sfiorata

Pericolosa inversione a 'U' in autostrada a Genova. Un Tir e successivamente un'auto hanno infatti fatto inversione prima di una galleria sull'A10 nel capoluogo ligure. Ritiro della patente, multa (fino a 8mila euro) e fermo del mezzo per entrambi i conducenti.L'autista del Tir è originario dell'Europa dell'Est, il conducente dell'auto è uno straniero che l'aveva presa a noleggio. La polizia sta inviando un dossier alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova, in quanto ritenuti responsabili di attentato alla sicurezza dei pubblici trasporti.Una tragedia sfiorata, solo il caso ha fatto sì che gli automobilisti in transito non siano entrati in collisione col mezzo pesante.