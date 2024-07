Togliete le pistole ai vigili e se non c'è pane date brioche: il bel mondo Pd

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

pronunciata due giorni fa in consiglio comunale dal consigliere Pd Vittorio Reggiani, la filosofia del Pd sul tema 'sicurezza'. E' qualcosa di diverso dal semplice 'buonismo' con cui la destra ha sempre attaccato il centrosinistra. C'è qualcosa di più. C'è l'idea di poter racchiudere il mondo dentro alle proprie categorie. Quelle giuste, ovviamente. Quelle dell'accoglienza, del pluralismo, del politicamente corretto. Un elogio al relativismo che diventa, paradossalmente, dittatura del pensiero opportuno e corretto. Un pensiero che impone di non vedere la realtà pur di far funzionare il proprio schema. Schema ideologico che si innesta anche in uno schema economico fatto di consensi e bacini elettorali da preservare (per esempio quelli legati alla comunità Lgbt) o di vere e proprie realtà da far prosperare (per esempio le tante cooperative che si occupano di gestione degli immigrati).

Schema spesso (ma non è il caso di Reggiani) accompagnato da uno stile di vita completamente scollegato dai 'deboli' che si vorrebbe tutelare, fatto di lusso, attici, feste, barche a vela... Rigorosamente in clarks e camicia (di marca) con maniche arrotolate.



Per esempio appunto.



Per esempio accogliere gli stranieri è sacrosanto, ma la realtà è complessa e allora - pur di non derogare al principio assoluto - si finge di non vedere le storture legate a una accoglienza forzata. Si finge di non vedere il maschilismo violento che molte culture extraeuropee, quella islamica su tutte, portano in dote, si finge di credere che il velo, la segregazione, l'umiliazione delle donne siano semplicemente folkloristiche espressioni di una cultura diversa. E così, mentre si sfila contro la piaga dei femminicidi, si tace davanti alla degradante condizione femminile che dà mostra di sè per le vie della città con veli, burka, e finanche mani coperte dai guanti.



La giunta Pd di Muzzarelli ha rinnovato (con firma il giorno stesso del voto) per decenni la concessione dell'area della moschea alla comunità islamica, il suo successore Mezzetti è andato a ringraziare tale comunità per il voto e lo ha fatto davanti a una platea rigidamente divisa tra uomini e donne, con tanto di nastro bianco e rosso. L'Udi, la Casa delle donne, le femministe che chiedono più spazio nel Pd? Zitte. Tutte zitte.



Per esempio. Contrastare ogni forma di intolleranza legata alla identità sessuale è sacrosanto, ma questo non significa benedire ogni tipo di provocazione collegata al tema. Non significa mettersi in testa a un corteo che inneggia con cartelli a offese sessuali evidenti. Con simboli religiosi mischiati a falli ed altre sconcerie degne delle più becere piattaforme pornografiche. Eppure accade. E chi lo rileva passa per bigotto, omofobo o quantomeno un po' stronzo. Anche la Chiesa, in piena smobilitazione, si guarda bene dal condannare evidenti blasfemie.



Per esempio, per tornare al tema. La sicurezza è evidente che non si può garantire con la sola forza, è evidente che finchè vi è la stragrande parte del mondo che soffre e una piccola parte del mondo che se la gode, la richiesta di sicurezza è un affare da ricchi. Vero, ma questo principio generale non vale davanti alla violenza patita da una anziana che cammina con la spesa in mano in centro, davanti alla rapina di un piccolo negozio di paese, davanti al furto vissuto come uno stupro psicologico da una famiglia che paga l'affitto per un alloggio da 70 metri in condominio. Chi esercita questo tipo di violenza non ha giustificazioni. Non è un affamato, non è un disperato. E' un criminale che agisce sui più fragili. E - dispiace - ma l'uso della forza ('le pistole' per banalizzare) è necessario, proprio per tutelare i deboli. E' necessario l'uso della forza per ripristinare un minimo di decenza nei luoghi del degrado: per restare a Modena, all'Errenord, in via Costellazioni... Perchè le zone franche tutelano i più forti tra i violenti, non gli ultimi che restano sempre più ultimi. Indipendentemente dal colore della pelle o dalla loro identità sessuale.

Ecco il consigliere Pd modenese col suo bel discorso sulla coesione sociale, sulla polizia locale senza pistole (peraltro dimostrando anche una ignoranza tecnica della normativa e della dotazione degli agenti come rilevato dal sindacato degli agenti) ha fatto questo. Ha ostentato tutta la sua bontà, il suo desiderio di un mondo migliore e per farlo ha negato la realtà. Che sfugge, è complessa, non è buona e non è cattiva. E se ne frega delle preghiere di ciascuno, dei sogni, delle paure, figuriamoci degli schemini del politicamente corretto. 'Non hanno pane, date loro brioche' disse l'ingenua Maria Antonietta. 'Chiedono sicurezza, dategli fiori' - replica oggi il mite Vittorio Reggiani.

Giuseppe Leonelli