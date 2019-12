Tomei: 'Molti pensano che province siano soppresse, ma ora rilancio'

'Il 2019 è stato un anno complicato per il nostro territorio. Abbiamo subito eventi climatici che hanno messo alla prova intere comunità. La Provincia ha lavorato duramente per poter avere strade aperte e scuole agibili, mettendo a disposizione risorse e competenze. Nel fare a tutti l’augurio di Buon Natale e di un felice 2020, ci tengo a sottolineare che il nostro impegno sarà sempre grande, anche per le sfide che ci attendono'. Così il presidente della Provincia di Modena Gian Domenico Tomei nei tradizionali auguri natalizi.'Proprio qualche giorno fa abbiamo approvato un bilancio che finanzia 14 milioni di euro per la manutenzione delle scuole superiori e 13 milioni per interventi sugli oltre mille chilometri di strade provinciali. Nella recente manovra di bilancio, il Governo ha approvato disposizioni che testimoniano la volontà di rilanciare questo Ente e noi siamo pronti. Abbiamo vissuto anni difficili, in molti pensano ancora che siamo stati soppressi, invece siamo qui, al lavoro ogni giorno per i modenesi.I cittadini ce lo chiedono e ce lo riconoscono - chiude Tomei -. Lavoreremo per una Provincia di Modena più sostenibile, più sicura, più attrattiva e sempre più competitiva, al servizio dei Comuni e in dialogo costante con tutte le istituzioni. Nel mio personale augurio, quindi, c’è l’impegno a costruire un futuro migliore per i modenesi, per essere una comunità unita e aperta'.