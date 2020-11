Tragedia Covid-Cra: le proposte del Libro Verde in piazza e in Regione

I dati parlano chiaro. Un decesso su 4 collegato al Covid è avvenuto nelle Cra. L'allarme dei famigliari e degli operatori lanciato già di fronte alla prima scia di morti e alla prima emergenza dell'inverno e della primavera scorsa è rimasto inascoltato dagli organismi regionali e comunali, responsabili dell'accreditamento delle strutture attive, di proprietà pubblica ma a gestione privata. Una serie di morti che si è ripetuta, con dati particolarmente rilevanti a Modena e provincia, in questa seconda ondata di contagi. Come se poco o nulla fosse stato sul fronte della prevenzione. La richiesta di incontro ma soprattutto di confronto con la Regione, avanzata dal Comitato Libro Verde già all'inizio dell'estate era caduta nel vuoto, per poi essere colta alla fine di settembre, in un incontro interlocutorio con l'assessore Donini e la Vicepresidente della Regione Elly Schlein. Conclusosi con la promessa di un secondo incontro, dove esporre e confrontare criticità ma soprattutto proposte, quelle derivanti dalla consapevolezza e dall'esperienza di chi vive e lavora nelle strutture, per affrontare le criticità immediate e per rivedere quello che per il Comitato è un sistema (basato sull'accreditamento a gestori privati della gestione delle strutture), che deve essere rivisto alla radice. Nella consapevolezza dei ritardi e della necessità di agire il prima possibile, le proposte di lungo respiro, lasceranno per ora il posto a quelle per l'immediato. Su questo piano il Comitato porterà nell'incontro di domani pomeriggio alle ore 17, la proposta di un presidio sanitario fisso all'interno delle strutture a maggiore criticità ed un sistema per fare incontrare, nelle strutture con criticità ridotte, i famigliari e gli ospiti delle strutture, in molti casi divisi dai loro cari da mesi. Proposte che sono state ricordate nel sit-in organizzato alle ore 18 in piazza Grande, dove una serie di lumini accesi hanno ricordato i contagiati deceduti nelle cra e una serie di cartelli hanno ricordato le crepe di un sistema dove non solo gli ospiti, ma anche gli operatori, sono vittime. Nel video le immagini del presidio e le parole di Manuela Tonini, Presidente del Comitato Libro Verde, di Federico Serra, dell'USB cooperative sociali e la conclusione di Pietro Bertolasi con una riflessione sugli anziani.