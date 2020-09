Trasporto scolastico, per ora caos scongiurato

I numeri non ci sono ancora ma l'impressione, confermata ieri anche da quartiere generale di Seta, è che il trasporto pubblico scolastico, anche grazie agli ingressi scaglionati, abbia retto all'urto della riapertura delle scuole. Oltre ieri, anche questa mattina la situazione rilevata appariva tranquilla, senza assembramenti particolari sui mezzi in arrivo alle scuole cittadini soprattutto superiori dove si concentrano anche gli studenti residenti fuori città e che utilizzano i mezzi extraurbani. Sugli urbani pare (ma siamo ancora nell'ambito delle ipotesi visto che un monitoraggio numerico ancora non c'è) abbia inciso anche la scelta di molte famiglie di portare autonomamente i figli a scuola, con auto private. In questo senso gli assembramenti, ma di auto, non sono mancati. Anche alla stazione delle autocorriere la situazione, sia ieri che questa mattina, non registrava criticità particolari. Certo la situazione è ancora in divenire ma per ora è sicuramente migliore non solo di quella che si era prospettatata ma anche di quella caotica che si è verificata lo scorso anno, per tutto il periodo dell'orario provvisorio. Un inizio che fa ben sperare anche in vista dei prossimi giorni quando orari, ingressi ed eventuale didattica a distanza, torneranno ad uniformarsi e a rappresentare un vero banco di prova, anche per il trasporto pubblico scolastico.