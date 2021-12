'Trentadue medici non vaccinati sospesi, ma cinque si sono convinti'

Dal 27 novembre scorso è l’Ordine provinciale dei medici a comunicare alla Federazione nazionale i nominativi degli iscritti inosservanti l'obbligo vaccinale anti Covid-19. Da tale data sono cambiate le modalità di verifica, controllo proattivo, accertamento ed eventuale sospensione dall'esercizio professionale. Il Decreto Covid, in vigore fino al 27 maggio 2022 (sei mesi), sposta dalla Asl all’Ordine territoriale i compiti di sollecitazione proattiva alla vaccinazione. Compito non facile a gestire, sia in termini di procedure sia in termini di rapporti con e tra colleghi per i quali la scelta della non vaccinazione porta inevitabilimente, per legge, alla sospensione. Carlo Curatola, presidente provinciale Ordine dei medici non nasconde la difficoltà ma allo stesso tempo si mostra fiducioso. 'Parlare e confrontarsi è importante. Noi se qualcuno cambiasse idea, ci siamo, siamo qua, pronti ad ascoltare' - affermano il presidente e l'ex presidente Nicolini D'Autilia nel corso della presentazone della campagna di promozione della vaccinazione. 'Abbiamo notato che a volte basta il dialogo per potere fare tornare persone sui loro passi. Parlando e confrontandoci sono già 5 coloro che hanno deciso di vaccinarsi'Sul punto, nel video le dichiarazioni del presidente dell'Ordine dei medici, Carlo Curatola