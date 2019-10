Truffe ad anziani, tre episodi sventati a Carpi

Ancora truffe, stavolta fortunatamente sventate dai carabinieri, ai danni di anziani in provincia di Modena. È accaduto anche ieri mattina in due distinti episodi, verificatisi entrambi a Carpi, nei quali però stavolta l’hanno avuta vinta la perspicacia e l’avvedutezza di due anziani, lei ottantatreenne e lui ottantaseienne, entrambi vedovi e pensionati.due ragazze, qualificandosi come impiegate di una società che eroga gas-metano, si presentano a casa della donna, suonano il citofono e la convincono a scendere in strada. Le diranno che sono lì per verificare se all’interno delle tubature del suo appartamento c’è mercurio, sostanza questa capace di annerire l’oro e dunque rovinarle i ricordi di una vita. L’anziana, tuttavia non si lascia irretire e prende tempo, rincasa e telefona al figlio: “ci sono due ragazze che vogliono entrare in casa ma secondo me vogliono fregarmi. Ho sentito raccontare di queste storie anche dal maresciallo dei Carabinieri al circolo”, gli dice. Così, grazie ad una telefonata al 112 fatta dal figlio, i carabinieri intervengono tempestivamente presso l’abitazione della donna da dove le due ragazze, intuito il “pericolo”, si erano frettolosamente allontanate.accade due ore più tardi, allorquando un uomo suonerà il campanello dell’abitazione dell’ottantaseienne, qualificandosi come carabiniere. “Mi dica, brigadiere, in cosa possoaiutarla?”, chiederà l'anziano. “Stiamo verificando la presenza di alcune fughe di gas in questa zona ed ho bisogno di entrare a casa sua per controllare le condutture. È opportuno che raccolga tutto il contante che custodisce e lo riponga nel frigorifero per evitare che le banconote si anneriscano e che perdano il loro valore”. L’anziano signore replica al finto Carabiniere di voler chiamare il 112 per ottenere conferma di quel insolito accertamento. Il truffatore, vedendosi scoperto, fugge.I carabinieri del resto sono da tempo in prima fila contro questi crimini odiosi.una ragazza di bell’aspetto si avvicina ad una abitazione e richiama l’attenzione di un anziano; i due parlano e la donna cerca di convincere l’uomo a farla entrare in casa. Il vecchietto, dopo qualche esitazione iniziale, si lascia abbindolare rientrando nell’androne per aprirle il cancello. Fortunatamente, prima che ciò avvenga, giunge una pattuglia di carabinieri e la ragazza cerca di allontanarsi. I militari scopriranno che si tratta di una delinquente abituale, specializzata nelle truffe proprio in danno di persone anziane.