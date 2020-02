Truffe on-line: nuova ondata di casi con 'Man in the middle'

Si chiama 'man in the middle' la nuova frontiera delle truffe informatiche. Che tanto nuova non è ma che - come segnala l'ultimo alert della Polizia postale - negli ultimi tempi stanno registrando 'un nuovo aumento'. A lungo, il cyber attacco finanziario più pericoloso è stato il phishing, ovvero il furto massivo di identità digitali attraverso vari stratagemmi che inducono la vittima a rilasciare direttamente le proprie informazioni personali. La tecnica del 'man in the middle', invece, consiste nel frapporsi tra due soggetti assumendo l'identità di uno di essi e nell' intrattenere con l'ignaro interlocutore rapporti finalizzati alla realizzazione di un successivo risultato illecito: acquisizione di informazioni riservate e distrazione di bonifici e pagamenti vari.L'argomento, insieme alle truffe più tradizionali, è al centro della nuova puntata de Lo Spazio che sa, approfondimento settimanale in collaborazione con U.Di.Con Emilia-Romagna. In studio Maria Chiara Dominici, consulente U.Di.Con.