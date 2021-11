Tumori collo-gola, la diagnosi precoce è fondamentale, e il covid l'ha rallentata

Nel camper ambulatorio della Lilt posteggiato presso il Policlinico di Modena sono state diverse decine le persone che oggi si sono sottoposte ad una visita per la diagnosi di eventuale patologie tumorali alla faringe, ipofarige e al collo, nell'ambito della giornata nazionale per la prevenzione su questo genere di tumori, promossa dalla Società italiana di otorinolaringoiatria e chirurgia cervico facciale, mentre nel centro di riferimento del reparto dell'ospedale sono una decina i casi trattati ogni settimana. Diagnosticare questo tipo di tumore precocemente è fondamentale per ridurre al minimo l'invasività degli interventi di cura, e la pandemia che ha ridotto gli accessi e le visite non ha certo aiutato. Sono tante le diagnosi tardive registrate in questi mesi. A confermarlo Daniele Marchioni, Direttore Clinica Otorino Laringoiatria di Modena presente questa mattina presso la postazione mobile Lilt al Policlinico insieme al presidente della Lilt e dell'associazione La nostra Voce Claudio Dugoni.Ma dopo la giornata di prevenzione con visite libere sul camper, come si fa prevenzione e quali sono i soggetti più a rischio? 'Dopo i 40 anni chi fuma e beve regolarmente è sempre indicato sottoporsi a controlli. Tanto più quando si hanno alcuni sintomi come mal di gola o abbassamento di voce persistente e continuo che non si risolve nemmeno dopo terapie'Nel video le dichiarazioni di Daniele Marchioni e Claudio Dugoni