'Il cuore di Modena tra i profughi al confine con l'Ucraina'

Hanno portato medicinali e beni di prima necessità che i cittadini modenesi hanno donato in questi mesi rispondendo con continuità all'appello dell'U.Di.Con. Sono arrivati nella città di Korczowa, in Polonia, a due chilometri dal confine ucraina, dove da due mesi confluiscono, all'interno di un centro commerciale trasformato in un cittadella di prima accoglienza per profughi, centinaia di persone, soprattutto donne, bambini ed alcuni anziani. Giorno e notte. In pulman. Dal cuore dell'Ucraina, in fuga, per salvarsi la vita ma soprattutto per garantirne una ai loro figli. 'Qui ce ne sono veramente tanti, dai neonati a ragazzi di 12-13 anni. Giochiamo con loro, sono incredibili. Appena arrivano, nonostante il dramma della fuga, l'orrore della guera dalla quale arrivano, hanno voglia di giocare, di fare amicizie, di sorridere. Questa è tra le cose che più mi ha impressionato ed emozionato' - afferma Katia Parisi.