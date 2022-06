Una tragedia annunciata, la giovane vittima aveva paura del patrigno

Quella raccontata nell'ennesimo caso di femminicidio è purtroppo anche l'ennesima cronaca di una tragedia annunciata. Non solo nel racconto dei vicini e di chi quella donna, Gabriela, uccisa a colpi di pistola insieme a sua figlia, la conosceva e racconta di anni di segregazione della donna più volte segnalati alle autorità, ma anche nel racconto e nelle paure della stessa giovane vittima, Renata, 21 anni che proprio ieri, in vista dell'udienza di separazione fissata per oggi e voluta dalla madre Gabriela dopo anni di soprusi da parte del marito e patrigno, aveva confidato alla sua amica e già compagna di scuola al Cattaneo di Modena, della reazione dell'uomo. E del rischio che lui dopo la separazione, le allontanasse da casa. Un timore fondato che oggi ha avuto conferma nel tragico epilogo che ha scosso la vita anche di chi madre e figlia le conosceva beneA dare l'allarme ai Carabinieri uno dei vicini di casa che poco dopo essere rietrato ha udito numerosi colpi di pistola provenienti dalla casa dove l'uomo viveva con le due donne ed un figlio nato dal loro matrimonio, in quel momento assente. Sul posto i militari hanno visto le due donne madre e figlia, senza vita. Il loro carnefice era fuggito. Sarà fermato poco dopo da altre pattuglie. Sul posto lo sgomento, lo chock, ma allo stesso tempo la consapevolezza che quell'uomo era e sarebbe stato pronto a tutto.