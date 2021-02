Unimore, ritorno alla presenza piena? dipenderà da copertura vaccinale

'C'è una grande voglia di ritornare in presenza e di socialità sia tra gli studenti che tra i docenti, nel rispetto delle norme del DPCM che imporrà il 50% della presenza. Per Unimore la data fissata è l'8 marzo. Dopo? Dipenderò dall'andamento epidemiologico ma un elemento importante sarà dato dal livello di copertura vaccinale. Se, per esempio, a settembre ci trovassimo a quel 75% auspicato, allora è chiaro che ci potremmo trovare nelle condizioni per un ritorno ad una presenza piena, ma fino al raggiungimento di quelle condizioni credo che di manterrà la soglia del 50%'. Così al microfono de La Pressa Carlo Adolfo Porro, Rettore Unimore, interpellato a margine dell'incontro con l'Arcivescovo di Modena all'aula Magna Unimore in occasione della XXIX giornata mondiale del malato.