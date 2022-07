'Idrogeno, fino ad ora ci siamo allenati ora facciamo sul serio'

Costuito nel marzo 2022 da Unimore il nuovo “Centro Interdipartimentale di Ricerca e per i Servizi nel settore della produzione, stoccaggio e utilizzo dell’Idrogeno” H2–MO.RE si è insediato ufficialmente nella nuova sede di via della Scienza a Modena. Negli spazi privati e polivalenti dedicati al settore delle auto e dell'automotive dell'azienda Techboard. Qui sono arrivate le due auto con motori elettriche alimentate a celle di combustibile, simbolo di una tecnologia su cui la motor valley sta investendo.Qui, dopo gli interventi delle autorità istituzionali presso il complesso universitario san geminiano, si sono riuniti i docenti universitari, i responsabili del progetto e del centro stesso, oltre ai rappresentanti delle maggiori aziende già impegnate nella produzione delle tecnologia a idrogeno per fare il punto sullo sviluppo verso un futuro che è già oggi.Concetti ribaditi anche alla platea degli intervenuti davanti alla platea di esperti giunti allo spazio Techboard Group, sede del progetto H2–MO.RE: Snam, Landi Renzo, Athena, Hyundai, Toyota, Hera, Advolo, Primo Elemento, Marposs e Drillmec. Oltre ai ricercatori e ai responsabili dei dipartimenti afferenti al Centro, che annovera più di 100 unità di ricerca.Il Direttore per il primo triennio è il Prof. Marcello Romagnoli: 'L’intento principale del Centro è favorire, attraverso un virtuoso sistema di collaborazione tra accademia e industria, lo sviluppo di un polo industriale sulla tecnologia dell’H2. Il momento storico e la transizione a cui stiamo assistendo offre una grande e stimolante occasione per l’intera industria regionale che annovera già tecnologie di primissimo livello che possono essere messe al servizio e ottimizzate per questo nuovo settore in rapido sviluppo” ha affermato.Gianni Galeotti