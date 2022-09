Unione Popolare: 'No ai rigassificatori, puntiamo all'autonomia energetica con le rinnovabili'

Rinazionalizzare Eni ed Enel, porre un tetto al prezzo del gas, e accelerare il processo verso l'autonomia energetica dell'Italia non attraverso rigassificatori o nucleare, quest'ultimo dai tempi lunghissimi, ma puntando sulle energie rinnovabili: eolico, fotovoltaico, solare termico e idroelettrico. Queste, in estrema sintesi, i punti per fronteggiare la pesante crisi energetica italiana generato dal cambio di scenario internazionale legato alla guerra in Ucraina. Elena Govoni li fissa in una breve intervista a margine di una serata dibattito organizzato sulle grandi opere incompiute: bretella Campogalliano-Sassuolo e Cispadana. 'Due opere anacronistiche, fuori dal tempo rispetto ad un trasporto pesante e delle merci che privilegia sempre più il trasporto su linea ferroviaria elettrificata e sulla quale vorremmo destinare i soldi stanziati per Cispadana e Bretella una volta abbandonati i progetti'.Rifondazione Comunista Federazione di Modena ha organizzato un evento di chiusura della campagna elettorale di Unione Popolare venerdì 23 settembre 2022 dalle ore 18.00 presso Piazza della Pomposa a Modena. Saranno presenti le candidate Judith Pinnock e Elena Govoni e i candidati Jose’ Carrasso e Stefano Lugli.