USB: 'Bus a fuoco, la procura indaghi, mezzi troppo vecchi'

'Quel bus era come altri usurato dal tempo e da oltre un milione di chilometri. In mezzi così l'usura porta maggiori problemi e rischi di rottura. Noi li abbiamo più volte segnalati. Non è la prima volta che accade, crediamo che il nuovo il CDA di Seta, insediato ieri, e al quale auguriamo il buon lavoro si occupi subito della questione. Grave perché oltre al personale viaggiante mette a rischio la vita delle persone. Crediamo che anche la Procura, visto l'alto numero di casi del genere accaduti, apra una indagine'Così Giovanni Miele, referente USB lavoro privato, all'indomani dell'incendio scaturito su un bus della società del trasporto pubblico locale Seta.

