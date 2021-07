'Vaccinazione elemento fondamentale per la scuola in presenza'

Il vaccino non è obbligatorio ma nella scuola potrebbe essere l'elemento discriminante nella possibilità di frequentare in presenza o in dad. Obiettivo da scongiurare ma da garantire attraverso un'alta percentuale di vaccinati. E per chi non si vaccina il rischio è quello di essere obbligati alla DAD. E' dichiaratamente la linea del commissario Figliuolo quella con cui il sindaco di Modena si trova d'accordo. Posizione esplicitata oggi in Consiglio comunale nella risposta data all'interrogazione con la quale il Consigliere FDI-PDF Elisa Rossini chiedeva conto dello stato degli interventi sia sotto il profilo che del trasporto pubblico in corso per garantire da settembre un rientro a scuola in presenza.

Temi, rimasti fuori dall'ultimo decreto Draghi e, ha specificato il sindaco, saranno oggetto nei prossimi giorni di ulteriori atti da parte del governo, sentito il CTS e strettamente legati al nodo della vaccinazione. Sul quale il generale Figliolo ha anticipato senza mezze misure quale sarà la linea del governo. Puntare se non ad un obbligo a condizioni sempre più limitanti per spingere le famiglie a fare vaccinare i propri figli, già dai 12 anni. E contestualmente un numero sempre più ampio di operatori scolastici. 'Avete tempo fino al 20 agosto' - tuonava nei giorni scorsi il generale Figliuolo. Data indicata dallo stesso generale Figliuolo alle regioni per fornire l'elenco di chi non è stato ancora vaccinato