Brevetti vaccini e strutture per anziani: proteste e proposte in piazza

A Modena così come in più di 20 piazze Italiane per chiedere la sospensione dei brevetti per la produzione dei vaccini ed una svolta nelle case protette per anziani, dove nonostante i vaccini, stanno tornando a crescere positivi e contagi. In piazza Mazzini, questa mattina, per chiederlo, c'erano il Comitato Regionale Libro Verde con MVP, Rifondazione Comunista, Potere al Popolo, Asp ad Personam di Parma, USB pensionati.'I vaccini devono essere disponibili e accessibili in tutto il mondo, in particolare nei Paesi più poveri. Le aziende produttrici, che stanno facendo profitti enormi, ora concedano la produzione a tutti, anche perché non sono evidentemente in grado di far fronte alle necessità'. Una richiesta che si associa alla rivendicazione rilanciata oggi dal Comitato Libro Verde formato da operatori e famigliari delle Case protette per anziani e soggetti deboli, Usb e Modena Volta Pagina, per il diritto alla cura per i più fragili, in particolare per gli anziani delle CRA e RSA di Modena dove sono ripresi i contagi, nonostante le vaccinazioni.'Per noi la sinergia tra famigliari e operatori e altre realtà che condividono i nostri stessi principi, è l'unico strumento per migliorare tutto il sistema delle residenze anziani. Sinergia che va coltivata e sostenuta, basata sui rapporti umani e sulla fiducia reciproca.Le CRA/RSA sappiamo benissimo che sono state colpite duramente in questa pandemia; ricordiamo che nella sola Emilia-Romagna si contano più di 2000 decessi a causa del Covid-19, all'interno delle strutture 'protette', facendo emergere problemi da sempre esistenti: strutture vecchie e fatiscenti, con spazi inadatti; personale insufficiente per offrire l'adeguata cura, basata sul minutaggio assistenziale, che stabilisce il personale impiegato. Con criticità maggiori da provincia a provincia. A Modena sono riapparsi dei focolai e manca un tracciamento adeguato ma soprattutto controllato' - afferma Mauro Caffo ins piazza insieme alla presidente del Comitato Libro Verde Manuela Tonini.'Si riconferma la necessità di potenziare il servizio pubblico, che ha dimostrato di essere il pilastro di questo paese, per i servizi che è ancora in grado di offrire e per i diritti dei lavoratori.Nel video le immagini del presidio e l'intervento di Mauro Caffo (Comitato Libro Verde) e Gianluigi Trianni (Modena Volta Pagina)