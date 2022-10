Vaccino testato su efficacia prevenzione? Pfizer dice no: il video integrale

Janine Small, presidente della sezione della Pfizer dedicata allo sviluppo dei mercati internazionali (in sostituzione del suo capo Pfizer assente ingiustificato), ha risposto così alla domanda di un eurodeputato olandese che le chiedeva se il vaccino anti Covid fosse stato testato sulla sua efficacia di prevenzione: “No, dovevamo muoverci velocemente…”.'Mentono, e hanno sempre mentito - afferma Marco Rizzo di Italia Sovrana e Popolare -. Se i vaccini non sono stati testati su quali basi il governo dei migliori ha vietato di lavorare ai lavoratori non vaccinati? Su quali basi scientifiche ha sospeso medici e insegnanti che non hanno ceduto al ricatto? Sono politicanti al servizio delle multinazionali. Nulla di più'.