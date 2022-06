Vaiolo delle scimmie, il tiktoker Manuel racconta come si è contagiato

Manuel Priori ha 22 anni ed è un tiktoker da milioni di visualizzazioni. Nei giorni scorsi ha contratto il vaiolo delle scimmie e ha deciso di raccontare sui social la sua esperienza dalla stanza dell'ospedale Spallanzani di Roma. 'Ho contratto il vaiolo delle scimmie - spiega Manuel Priori -. Di base starei bene se non fosse che ho ancora le emorroidi... Ho preso la malattia da un mio amico che ancora non sapeva di esserlo perchè non aveva sintomi. I metodi di contagio sono molteplici, attenzione ai rapporti intimi perchè anche se protetti non proteggono da questo. Stanno usando il mio caso per fare ulteriori studi ed accertamenti'.