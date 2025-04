'Vecchia crisi e nuovi dazi: Modena rischia uno tzunami, appello per un contratto sociale'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

La crisi industriale ce sta colpendo l'Italia l'Emilia-Romagna e Modena non è un fenomeno recente, ma pur perdurando da anni non ha trovato una risposta adeguata e di sistema. 'Le associazioni dell'imprenditoria e dell'industria sono state e sono silenti, e il sistema Modena, negli ultimi anni, non ha saputo fare squadra' - afferma Daniele Dieci, segretario provinciale CGIL aprendo la conferenza stampa con cui questa mattina, presso la sede della CGIL, i tre sindacati (oltre a CGIL, la Cisl e la Uil), hanno lanciato la proposta di un contratto sociale con il mondo dell'impresa, a tutti i livelli, e le istituzioni pubbliche. Obiettivo, affrontare unitamente e superare una crisi ormai strutturale e che ora, nella cornice dei dazi introdotti dagli Stati Uniti, rischia di trasformarsi in tempesta perfetta, soprattutto per un territorio fortemente vocato all'export come quello modenese ed emiliano-romagnolo.

'Le conseguenze potrebbero tradursi in un vero e proprio tsunami per l’economia locale, con pesanti ripercussioni sul comparto manifatturiero e sull’occupazione' - sottolinea Anna Maria Papaleo, segretaria generale Cisl.Di fronte a questo scenario, i sindacati lanciano un appello alle istituzioni, alle imprese e alla società civile, 'proponendo un contratto sociale per difendere i posti di lavoro e guidare una 'transizione economica sostenibile e partecipata. La parola d’ordine è evitare la desertificazione industriale e costruire un modello produttivo nuovo, bilanciato tra innovazione, tutela dei lavoratori e sostenibilità ambientale' - sottolinea Roberto Rinaldi, segretario generale Uil Emilia Centrale

Le rivendicazioni sono state avanzate questa mattina nel corso di una conferenza stampa presso la sede della CGIL di Modena, dai tre segretari provinciali dei principali sindacati: Daniele Dieci, Segretario generale CGIL Modena; Rosamaria Papaleo, Segretaria generale CISL Emilia Centrale; e Roberto Rinaldi, Coordinatore UIL Modena e Reggio Emilia.Tra le principali figuranoprevisto dal protocollo firmato con il Comune di Modena, per coordinare dati e strategie tra sindacati, associazioni di categoria e istituzioni.le imprese devono assumersi la responsabilità sociale di tutelare i lavoratori e confrontarsi con le organizzazioni sindacali per garantire una gestione equa delle difficoltà economiche., come un programma europeo Sure, per proteggere i settori più vulnerabili e i lavoratori precari.Investimenti nella formazione e nella riqualificazione per evitare l’esclusione di intere categorie professionali dai processi di sviluppo.con investimenti e l’introduzione di rappresentanti per la sicurezza in tutti gli stabilimenti.che includano innovazione, redistribuzione degli utili e il rafforzamento dei servizi pubblici per garantire la coesione sociale.I sindacati chiamano ora istituzioni, imprese e lavoratori a convergere su un’azione condivisa, sottolineando che solo con un impegno collettivo sarà possibile salvaguardare il futuro economico e produttivo di Modena.