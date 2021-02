Via Amundsen, l'Assessore difende strada e parcheggio fianco scuola

'Di rivedere quel progetto non se ne parla neppure. E' stato approvato dal Comune e corrisponde a quanto è stato chiesto dal Comune stesso al soggetto attuatore e al quale non possiamo chiedere di cambiarlo, anche perché quell'accesso al supermercato, che non è una strada, con parcheggi di fianco alla scuola, servirà anche per le auto sempre più green di coloro che accompagnano i figli a scuola. Un progetto che non è incompatibile con lo sviluppo di una cosiddetta zona di quiete a tutela della sicurezza stradale ed ambientale e che si integra con lo sviluppo della mobilità ciclopedonale della zona'.Così, in Consiglio Comunale,respinge di fatto al mittente (Comitato RespiriamoAria Pulita, Medici per l'ambiente Isde e Legambiente) la proposta di rivedere un progetto ambientalmente poco compatibile con una scuola, contrario agli indirizzi del Piano Urbano della Mobilità che prevede aree quiete nei pressi delle scuole, che ha già trasformato l'area ora verde di fianco alla scuola in un'area di maggiore traffico con auto e mezzi in transito o in manovra e che aumenterebbe la congestione e la pericolosità stradale e ambientale proprio nei pressi della scuola.L'Assessore rimarca anche l'importanza del nuovo accesso stradale e dei parcheggi realizzati al posto dell'area verde al confine con il giardino della scuola, con la necessità di fornire un servizio alle persone che si spostano in auto nella zona e che usufruiscono di quei servizi come la posta ed il supermercato che hanno avuto un incremento dell'utenza.Una risposta, quella dell'Assessore Anna Maria Vandelli, arrivata all'interrogazione del consigliere della Lega Barbara Moretti che, trasformata in interpellanza, ha acceso dibattito tra forze di opposizione (Lega, Forza Italia e M5S), critici anche rispetto al mancato confronto preliminare avuto dal Comune e con cittadini, comitati ed associazioni e di maggioranza dove il PD ha sposato a pieno la linea dell'assessore e il progetto contestato.Nel video un tratto dell'intervento dell'Assessore all'urbanistico seguito dal Consigliere PD Cirelli, di Lega Bertoldi e Moretti e di Forza Italia Giacobazzi