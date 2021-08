Vigili del fuoco da Modena nell'inferno della Calabria

E' partita anche dal Comando provinciale di Modena una squadra di Vigili del Fuoco diretta in Calabria per collaborare con i colleghi impegnati da giorni nel fronteggiare gli incendi di bosco. La squadra modenese, composta da 9 uomini, fa parte del contingente dell'Emilia Romagna che vede complessivamente impegnati 44 uomini con 4 autobotti e 8 fuoristrada, che opereranno nel territorio della provinci di Cosenza. Immagini delle operazioni dei Vigili del FuocoIn Sicilia brucia la macchia mediterranea delle Madonie; nel Palermitano le fiamme minacciano una casa di riposo in campagna; in provincia di Siracusa, la situazione non è ancora rientrata a Ragusa, mentre è stato domato l’incendio che ha divorato un’area boschiva e alcuni casolari a ridosso del Parco dell’Etna, nel Catanese. In Sardegna spento il fuoco sul monte Arci che ha distrutto cento ettari di bosco, ma nell’Oristanese ci sono ancora 44 roghi attivi. È però in Calabria, dove le vittime del fuoco sono state quattro in pochi giorni, la situazione più grave. Brucia l’Aspromonte, brucia il Cosentino, le fiamme devastano una pineta e lambiscono il carcere di Catanzaro in cui l’aria a un certo punto, ieri pomeriggio, si è fatta irrespirabile per il fumo. Momenti di terrore che hanno reso necessario spostare dalle loro celle i seicento detenuti.