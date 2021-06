Vignola, devastante rogo distrugge capanno nell'area convento frati

Devastante incendio questa mattina alle 9.30 in via Plessi a Vignola. Le fiamme hanno completamente distrutto un capanno adibito a ricovero attrezzi nell'area del convento dei Frati Capuccini. Il capanno in legno era in uso agli scout. Non si registrano feriti, le cause del rogo sono in corso di accertamento da parte di vigili del fuoco accorsi sul posto.