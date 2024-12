Violenza scuole a Modena: 'Nessuna risposta da sindaco e assessore'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

la sala parrocchiale della chiesa di Gesù Redentore , partecipando con grande coinvolgimento all’incontro 'Noi reagiamo' sulla violenza giovanile nelle scuole modenesi. Un tema di estrema urgenza, come dimostrano le testimonianze drammatiche delle mamme e dei papà presenti, che hanno denunciato una situazione ormai insostenibile: giovani aggrediti, derubati e lasciati in balia di una spirale di paura e insicurezza che condiziona la loro quotidianità. Nonostante l’evidente necessità di risposte e soluzioni immediate, l’incontro non ha portato alcuna concreta prospettiva di cambiamento. Né il sindaco né l’assessore Camporota hanno saputo indicare misure incisive o piani di intervento che possano garantire maggiore sicurezza ai nostri ragazzi e restituire serenità ai genitori. Al contrario, ciò che abbiamo visto è stata un’assenza di visione, una retorica vuota che non risponde al grido di aiuto di centinaia di famiglie modenesi.

Presenti anche l'assessore Bortolamasi distratto dal suo telefono e l'assessore Venturelli che non hanno proferito parola'. Così Manuela Spaggiari, segretario provinciale Noi Moderati.



'Come Noi Moderati di Modena, non possiamo accettare questa inerzia. Studenti che hanno paura ad andare a scuola, non frequentano più il centro storico, non escono più di casa. Anni di 'percezioni' tanto care all'ex sindaco Muzzarelli e ai membri delle sue giunte, alcuni confermati da Massimo Mezzetti - aggiunge Spaggiari -. Da segnalare che durante l'intervento del super assessore alla sicurezza Camporota, diverse persone hanno lasciato la sala. Forse il sindaco dovrebbe farsi qualche domanda, ha scelto i 'compagni' giusti per la sua giunta? L’incontro di ieri ha dimostrato che i cittadini sono pronti a reagire e a pretendere un cambiamento. Ma questo cambiamento può avvenire solo con una politica più attenta e incisiva. Noi Moderati continuerà a essere al fianco dei genitori e delle vittime, vigilando sull’operato dell’amministrazione comunale e proponendo misure specifiche per la sicurezza dei nostri giovani. La violenza non può essere tollerata, e la mancanza di risposte non sono più accettabili. Chiediamo un impegno serio e immediato per riportare la sicurezza a Modena, nelle scuole e nelle strade. Se nei posti chiave non ci sono persone capaci, il sindaco intervenga'.