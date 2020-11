Brunella Marziani, Vicedirigente della Squadra Mobile di Modena, è in prima linea nella gestione delle azioni e degli strumenti operativi sia di prevenzione sia di repressione dei reati legati alla violenza cosiddetta di genere. Dal protocollo Eva, che offre una panoramica sulle situazioni famigliari in cui gli operatori delle forze di Polizia si trovano ad operare, agli strumenti legislativi introdotti negli ultimi anni (dall'introduzione del reato di stalking al Codice Rosso che introduce una corsia preferenziale e veloce in difesa delle donne vittime di violenza consentendo anche all'allontamento e a provvedimenti restrittivi del soggetto violento nel giro di pochi giorni), fino ad arrivare alle app come Youpol che consente di trasmettere in tempo reale situazioni a rischio direttamente dal proprio smartphone. Strumenti che messi a sostema aiutano non soltanto a fornire un quadro sempre più dettagliato della situazione ma a strutturare interventi sempre più efficaci e mirati sul fronte sia delle repressione sia delle prevenzione. Posto che l'esperienza di questi anni ci ha insegnato l'importanza del lavoro in rete, capace di coinvolgere dalle forze di polizia ai centri anti-violenza, all'Ausl, agli enti locali.Questa mattina abbiamo incontrato Brunella Marziani presso la Questura di Modena