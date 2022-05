'Visita Mattarella, Vigili del Fuoco lasciati in disparte': il fuori programma del Consigliere provinciale

Una piccola quanto dichiarata e consapevole uscita dal tema in discussione relativa al riconoscimento del ruolo del Corpo degli Alpini, per esprimere rammarico e delusione per il trattamento riservato al Corpo dei Vigili del Fuoco in occasione della visita nella bassa del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Uno squarcio nella narrazione armonica del 'tutto a posto', che ha accompagnato la visita del Capo dello Stato. Il Consigliere provinciale di Uniamoci, Stefano Venturini, Vigile del Fuoco di Cavezzo, durante il suo intervento nella seduta del Consiglio Provinciale di ieri si toglie un sassolino dalla scarpa: 'Riporto il sentimento di dispiacere da parte degli operatori del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che in occasione della visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, sono stati tenuti da parte.E' stato chiesto anche di non mettere in vista i mezzi dei Vigili del Fuoco, mentre ricordo quanto i Vigili del Fuoco, in occasione del sisma, siano stati i primi ad arrivare e gli ultimi ad andare via. Credo che come Corpo Civile dello Stato meritassero una menzione maggiore'