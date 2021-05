'Vittime del terrorismo, a Modena un lungo filo rosso'

La proposta di spostare il coprifuoco alel ore 24 o di eliminarlo, contagi permettendo, l'appoggio pieno al governo al generale Fiugliolo per l'obiettivo raggiunto delle 500.000 dosi di vaccino somministrate al giorno e sostegni alla maternità. In teme con la festa della della mamma. Sono i punti lanciati nell'iniziativa organizzata dai coordinamenti regionale e provinciale di Forza Italia in centro a Modena. All'indomani della riunione, a Bologna, del coordinamento regionale del partito, e dalla quale è emersa la rinnovata spinta a ritornare massicciamente sul territorio, il coordinatore regionale Emilia-Romagna nonché Senatore di Forza Italia Enrico Aimi ha fatto il punto su alcune azioni anche da portare avanti anche a livello locale. Tra cui la richiesta di apertura per bar e ristoranti fino alle ore 24 con l'operazione chiamata emblematicamente 'Cenerentola” ed un pacchetto di proposte in tema di politiche familiari. L'occasione per alcune considerazioni sulle vittime del terrorismo celebrate oggi a Modena in una cerimonia ristretta alle rappresentanze istituzionali e dove nemmeno gli stessi parlamentari modenesi sono stati invitati'Forza Italia Modena ho dato nuovamente segno della propria presenza sul territorio: l'occasione è stata preziosa anche per raccogliere nuove segnalazioni dei cittadini. Continueremo a portare all'attenzione dell'Amministrazione tutto quello che non va a Modena e nella sua provincia', ha concluso Piergiulio Giacobazzi Commissario provinciale e capogruppo in Comune a Modena