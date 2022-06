'Vogliamo Modena Volley vincente, e per ora bastiamo noi'

Si è svolta nel pomeriggio presso la sala stampa del PalaPanini la conferenza di presentazione del nuovo assetto societario di Modena Volley. Giulia Gabana è la Presidentessa, Michele Storci, Direttore Operations di Atlantic Fluid Tech è il Vice Presidente, accanto a loro era presente anche il Direttore Generale di Modena Volley Andrea Sartoretti. In risposta alle domande il DS ha confermato, per ora, l'unico stop per Nimir che ha scelto di non proseguire. Per il resto l'impianto che ha vinto la scorsa stagione c'è tutto anche se il mercato potrebbe scatenare occasioni e appetiti.'Chi me l'ha fatto fare? La passione e Catia (Pedrini), e la voglia di fare qualcosa di importante e ottenere risultati' - afferma la neo presidente Gabana. 'Il passaggio di proprietà di una società sportiva di prestigio come Modena Volley non è cosa da poco e vi assicuro non è mai stato affrontato con leggerezza.“Non è un segreto che ci siamo sempre trovati bene in questi tre anni in cui come Atlantic Fluid Tech siamo stati partner di Modena Volley, - ha spiegato- abbiamo fiducia nello staff della società, una fiducia che ci ha spinto a entrare in società a fianco di Giulia. Vogliamo studiare e definire insieme a lei un progetto societario e sportivo condiviso e inizieremo a lavorare da subito. Abbiamo ben chiare le priorità in questo momento: dare alla città una squadra solida, un progetto tecnico basato sulla visione comune e condivisa sulla direzione da seguire, uniti da una forte passione e da tanto entusiasmo, elementi imprescindibili per affrontare un’avventura come questa”. Sull'ipotesi di possibili altri innesti nella compagine societaria Storci è lapidario: 'Bastiamo noi, poi è chiaro che se qualcuno si facesse avanti, ma per ora siamo noi e' - fa intendere, siamo sufficienti.