Zona gialla, appello dell'Ausl. Focolaio in tre classi alla Carovana

E' il giorno dell'appello dell'Ausl di Modena all'indomani del ritorno dell'Emilia Romagna in zona gialla. A parlare è il direttore del Dipartimento Ausl di Modenache lancia un nuovo appello alla precauzione. Fari puntati anche sulla situazione dei contagi nelle scuole. In questi giorni in particolare è emerso un focolaio alla scuola La Carovana di via Piccinini a Modena città. Tre classi sono state poste in isolamento e un ragazzo positivo di un'altra classe è stato posto in isolamento, fortunatamente non risultano sintomatici gravi.