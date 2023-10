19 ottobre 2020: quando il governo vietò anche ai bambini di giocare in gruppo

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Collegato all'avere fatto non più due ma, entro un certo periodo dalla seconda, anche la terza.Un certificato verde applicato in modo da renderlo ancora più grottesco, oltre che surreale. Per consentire l'accesso contingentato, anche in aree pubbliche, all'aperto, solo in presenza di persone non solo 'bi' ma 'tri'-dosate' e ad una distanza non inferiore ad un metro. 'Davanti, dietro e a lato, se sedute'. Sì, per Decreto si arrivò a specificare, per Decreto, anche questo. Anche la distanza al ristorante, in orari definiti e in assenza di divisorie in plexiglass, che facevano apparire anche una cena tet a tet come un incontro tra cliente e operatore in un ufficio postale. Dove è negato il contatto fisico e consentito solo quello verbale e visivo.

Come quelli che si consumavano nelle cosiddette stanze degli abbracci separati dal nylon, per mesi unica possibilità di fugace, e spesso ultimo contatto, tra persone anziane in strutture (protette ma come dimostrò il numero record di morti, nemmeno troppo), con i propri cari, prima di subire anche l'ultimo obbligo di legge: quello di morire soli, senza nessuno accanto. Perché questo successe e questo non dobbiamo dimenticare. Anche perché i danni provocati dalle politiche anti-covid saranno poi dimostrate (quelle sì anche sotto l'aspetto scientifico), nei mesi del post covid, e ancora oggi. Effetti importanti ed evidenti che la stessa medicina dello sport di Modena confermò recentemente.

Effetti anche sotto il profilo psicologico, provocati presumibilmente anche da un groviglio i regole contorte e cotraddittorie che variava gli orari di apertura delle attività di ristorazione a seconda che il consumo fosse al tavolo in piedi, consentendo alle prime di chiudere a mezzanotte e alle seconde alle 18. Ma lasciando senza limitazioni e senza regole i ristoranti sulle autostrade e negli aeroporti.