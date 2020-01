Beni sequestrati alla mafia a profughi: l'impegno nel 2016

'Nel Testo unico sulla legalità approvato a luglio dalla Regione, abbiamo istituito un Tavolo regionale sui beni e sulle aziende sequestrati e confiscati, rafforzando anche il sostegno alle amministrazioni locali che abbiano avuto in assegnazione beni confiscati alla mafia e al crimine organizzato. Dal 2017 le risorse a disposizione passano da 400 mila ad un milione di euro. Ora puntiamo ad un protocollo d'intesa con l'Agenzia per ottenere il via libera all'uso provvisorio di un bene sequestrato (quindi non ancora confiscato in via definitiva), che non richieda investimenti per essere riqualificato, per emergenze sociali come l'accoglienza di senza tetto, sfrattati e profughi'Massimo Mezzetti, Assessore regionale alla sanità - 15 dicembre 2016