5 modi per migliorare l’efficienza energetica della tua casa

Vediamo, per esempio, 5 modi per aumentare l’efficienza energetica in casa.Isolare termicamente il “perimetro” delle abitazioni – costituito da muri, pavimento e soffitto – è la prima azione per risparmiare gas ed elettricità per scaldare o, al contrario, rinfrescare gli ambienti. Si tratta, perlopiù, di interventi da effettuare in fase di costruzione e/o di ristrutturazione degli edifici e appartamenti, ma qualcosa si può fare anche in un momento successivo.



Innanzitutto, per quanto riguarda i muri esterni, si può decidere, a livello condominiale, l'applicazione di un cosiddetto cappotto termico: uno strato di pannelli isolanti, capace di proteggere da vento, freddo e intemperie.

A livello di singole unità immobiliari – quando già abitate – è anche possibile realizzare un cappotto interno, che – pur riducendo leggermente lo spazio a disposizione – consente di risparmiare sul riscaldamento e sul raffreddamento degli ambienti e, in più, isola dai rumori.

Interventi più strutturali prevedono, invece, l’inserimento all’interno di pareti, soffitti e pavimenti, di uno strato abbondante di materiali isolanti, ad esempio: lana di roccia, fibra di vetro, schiuma di poliuretano.

Ancora, per evitare dispersioni di calore e infiltrazioni d’aria – che determinano un significativo abbassamento della temperatura interna e, di conseguenza, la necessità di alzare il termostato – occorre sigillare adeguatamente tutte le fessure e le crepe eventualmente presenti.





Con pochi euro, è poi possibile acquistare dei semplici pannelli termoriflettenti (con superficie di alluminio e interno in polietilene o altro materiale isolante) – da posizionare, in inverno, dietro gli elementi dei caloriferi per catturare al massimo il calore emanato.



Importanza delle finestre



Una voce importante quando si parla di isolamento termico è rappresentata dalle finestre. Specialmente per chi vive in un immobile un po’ datato, le finestre possono essere dei ladri silenziosi di energia. Perché, magari, non chiudono perfettamente e lasciano “scappar via” il calore durante i mesi freddi; o, al contrario, fanno penetrare troppe radiazioni solari (e quindi caldo!) durante l’estate, aumentando l’impiego di ventilatori e condizionatori d’aria.

Di sicuro, le finestre alte, tipiche delle vecchie costruzioni, rendono la casa più esposta agli agenti atmosferici; è anche vero, d’altra parte, che finestre ampie permettono un maggiore sfruttamento della luce naturale, riducendo così il tempo di accensione dei lampadari. Quindi non è detto che le finestre ad apertura ridotta siano sempre più convenienti delle vecchie finestre grandi.

L’ideale è cercare di isolare il più possibile gli infissi con l’installazione di doppi vetri, quando possibile, e con l’applicazione di guarnizioni efficienti.

Un rimedio molto basico e facile – nell’attesa, magari, di poter sostituire i vetri – consiste nell’uso dei classici paraspifferi, che sono realizzabili anche con scampoli di stoffa imbottiti di ovatta.



Utilizzo di tapparelle isolanti



Strettamente “imparentate” con le finestre sono le tapparelle o serrande: una particolarità del modo di abitare del nostro Paese, visto che non in tutta Europa sono utilizzate.

Le tapparelle isolanti possono fare molto per il risparmio energetico casalingo!



Funzionamento delle tapparelle isolanti



Le cosiddette tapparelle isolanti come le Duero di Zanzatap sono composte, generalmente, di lamelle di alluminio, legno o PVC, e riempite all’interno con uno strato di materiale isolante (di solito, schiuma di poliuretano). Il materiale isolante permette di mantenere costante la temperatura delle stanze, aumentando la sensazione di calore in inverno e riducendo il surriscaldamento in estate. Se il problema è rappresentato soprattutto dal caldo eccessivo durante la bella stagione, meglio optare per serrande in alluminio o altro materiale riflettente, cioè, che respingono i raggi del sole.

Le tapparelle isolanti, infine, garantiscono anche più privacy e una maggiore sicurezza rispetto al rischio di effrazione.

Se per il momento non potete permettervi l’acquisto di tapparelle isolanti e dovete accontentarti di un modello tradizionale, ecco un vecchio trucco per risparmiare energia: in inverno, abbassatele completamente (chiudendo anche i buchetti) dopo il tramonto; e fate lo stesso nelle ore più calde delle giornate estive.



Installazione di termostati intelligenti



Una delle prime raccomandazioni per risparmiare sul riscaldamento delle abitazioni è quella di impostare i termostati su temperature non altissime – preferibilmente non superiori ai 19 gradi – e sfruttare il potere calorifico di un maglione pesante!

In più, esistono oggi dei termostati intelligenti, che consentono di modulare il calore in casa su parametri diversi a seconda dei diversi giorni della settimana. Alcuni di questi, addirittura, permettono di impostare temperature diverse nelle varie stanze (a seconda, magari, di quanto e come gli abitanti le utilizzano durante la giornata; oppure sulla base della loro diversa esposizione al sole). Inoltre, possono essere controllati anche da remoto mediante delle apposite app.



Sfruttamento dell’energia solare



Se la vostra abitazione è dotata anche solo di un balconcino, considerate l’idea di installare dei pannelli solari e/o fotovoltaici. I primi sfruttano la luce del sole per riscaldare gli ambienti interni o l’acqua sanitaria. I fotovoltaici convertono le radiazioni solari in energia elettrica grazie a un dispositivo chiamato inverter. Entrambe le tipologie di pannelli vi assicureranno una bolletta più leggera.

Anche senza un sistema solare/fotovoltaico, si può sfruttare intelligentemente l’illuminazione solare – soprattutto durante i mesi freddi – per svolgere le attività quotidiane senza servirsi della luce elettrica.



Illuminazione a LED ad alta efficienza



Anche se l’investimento iniziale può sembrare gravoso, sostituire tutte le lampadine tradizionali presenti in casa con luci a LED ad alta efficienza vi aiuterà, già nel medio periodo, a ridurre l’esborso per le bollette dell’elettricità. Rispetto alle vecchie lampadine a incandescenza, i LED trasformano in luce quasi tutta l’energia elettrica che li alimenta, senza disperderla nella produzione di calore. Inoltre, hanno una maggiore longevità.



Conclusioni



Riepilogando, ecco di seguito i 5 punti essenziali per un corretto efficientamento energetico della vostra dimora:

· Isolare pareti, soffitti e pavimenti; assicurarsi che non ci siano infiltrazioni di correnti d’aria da porte, infissi e eventuali fessurazioni. Se possibile 'rafforzare” le finestre con vetri-camera;

· Acquistare tapparelle isolanti oppure sfruttare al meglio le serrande tradizionali per limitare la dispersione del calore in inverno e l’ingresso delle radiazioni solari in estate;

· Impostare il termostato su una temperatura massima di 19° C. Acquistare, se possibile, un termostato smart;

· Installare pannelli solari o fotovoltaici. Sfruttare al massimo l’energia solare per illuminare le abitazioni in inverno;

· Sostituire le lampadine a incandescenza con moderne luci a LED.

Adottando almeno qualcuna di queste strategie, ridurrete spese e sprechi e aumenterete il comfort dentro casa.