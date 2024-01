A che cosa servono i gadget aziendali?

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Un gadget aziendale si caratterizza, in primo luogo, per una funzione prettamente promozionale. I gadget, che possono essere oggetti di valore economico variabile, contribuiscono alla diffusione di un brand o a rendere un evento memorabile. Ecco perché vale la pena di integrare questo tipo di soluzione nella propria strategia di marketing.

Inoltre, i gadget servono a consolidare lo spirito di appartenenza all’azienda e la capacità di identificarsi nei suoi valori, quando essi vengono offerti in omaggio in occasione di un evento dedicato ai dipendenti o di una cena aziendale. I gadget da usare come idee regalo sono potenzialmente numerosi, e lo stesso dicasi quando i destinatari sono i fornitori o i clienti.



Quando distribuire i gadget promozionali

I gadget possono essere proposti in omaggio in occasione delle festività natalizie o comunque in corrispondenza di eventi particolari, come per esempio un party organizzato per celebrare un traguardo raggiunto a livello economico. Se, per esempio, un’azienda apre una sede nuova, o addirittura decide di quotarsi in Borsa, ecco che dei gadget promozionali selezionati con cura possono accompagnare tali eventi per una campagna comunicativa altamente efficace.



I gadget aiutano a pubblicizzare con un approccio capillare, ma al tempo stesso senza spendere troppo, in occasione di una fiera di settore o di un evento sponsorizzato dall’azienda; oppure, in un evento a cui si prende parte in qualità di relatori.



Il catalogo di Gadget365

Per sapere quali omaggi distribuire, si può consultare in qualsiasi momento il ricco catalogo online di gadget personalizzati proposti da Gadget365, negozio online specializzato nella fornitura di articoli promozionali che possono essere usati, fra l’altro, per campagne di comunicazione tramite l’oggetto. Da diversi anni Gadget365 assiste clienti privati o del ramo business mettendo a loro disposizione un ricco assortimento di prodotti delle più diverse tipologie: dalle tazze ai capi di abbigliamento, dagli articoli di cancelleria ai dispositivi tecnologici, e così via.



Guida alla scelta

Quando si tratta di scegliere gli oggetti che un’azienda potrà distribuire durante un evento o una fiera, il primo passo che si deve compiere è quello relativo all’analisi del target a cui ci si rivolge: si tratta di capire, in sostanza, qual è lo spicchio di pubblico di cui si intende attirare l’attenzione, nella speranza che quelle persone si possano convertire in clienti. Occorre, poi, che i gadget che si selezionano siano utili e coerenti con le preferenze del target in questione. Così, è più probabile che le persone ricordino il marchio e, prima o poi, effettuino uno o più acquisti.



Quali sono le circostanze ideali per un regalo aziendale

I gadget si possono utilizzare per degli omaggi aziendali brandizzati da proporre ai fornitori, ai clienti e più in generale a coloro che collaborano con l’impresa. Quello natalizio è con tutta probabilità uno dei periodi dell’anno prediletti per la diffusione dei regali aziendali. Ma non bisogna commettere lo sbaglio di investire tutto il budget che si ha a disposizione solo negli omaggi per le festività di dicembre. Ci sono, infatti, molte altre situazioni nelle quali i gadget possono essere presi in considerazione come doni: per esempio quando si tratta di celebrare l’anniversario dell’azienda, oppure per festeggiare un traguardo economico che il marchio ha raggiunto.



Le caratteristiche dei gadget ideali

I migliori gadget promozionali che possono essere scelti dalle aziende sono economici, ecosostenibili e originali. In altre parole, essi devono costare poco, essere rispettosi dell’ambiente e allontanarsi dalla banalità. Le strategie sulle quali puntare sono molteplici: ciò che conta è essere in grado di promuovere il proprio brand in maniera efficace, senza per questo andare incontro a una spesa eccessiva.