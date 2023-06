Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Sei pronto a fare la tua proposta e desideri fare una proposta altamente romantica con un anello di diamanti di valore? Allora seguici in questa guida!A rendere l’anello di fidanzamento così prezioso e speciale per una proposta di matrimonio sono le tradizioni che l’hanno nutrito nel corso del tempo.Gli egizi consideravano, infatti, il cerchio come un simbolo di eternità, e gli anelli venivano indossati sul quarto dito della mano sinistra perché si pensava che contenesse la 'vena dell'amore', che collegava l’anello direttamente al cuore.Gli uomini romani donavano alle loro mogli due anelli, uno d'oro da indossare in pubblico, e uno di ferro da indossare a casa mentre svolgevano i lavori domestici.Nell'Europa medievale, i fidanzati si scambiavano anelli con incise 'posie' ossia delle piccole poesie o dei messaggi d'amore.Ma quando compare l’anello con diamante? Il diamante compare per la prima volta nel medioevo ossia nel 1477.L’arciduca Massimiliano d’Austria commissione un anello con diamante per fare una proposta a Maria di Borgogna, iniziando una tendenza degli anelli di fidanzamento con diamanti che ancora oggi ha il monopolio delle tradizioni moderne legate alle proposte di matrimonio.Fare una proposta di matrimonio richiede la scelta del giusto anello con diamante . Ma quale scegliere in modo corretto?Tra gli anelli di fidanzamento con diamanti più amati oggigiorno ci sono:· Solitario: Il classico anello solitario, con un singolo diamante montato su una semplice fascia, rimane una scelta popolare. Simboleggia un amore puro e inalterato.· Trilogy: questo stile presenta tre pietre, solitamente diamanti, che rappresentano il passato, il presente e il futuro.· Halo: l'anello halo ha un diamante centrale circondato da un 'alone' di diamanti più piccoli, che aumentano la brillantezza dell'anello.· Vintage: ci sono molte tendenze retrò in voga, da anelli ispirati all'Art Deco con forme geometriche, a quelli vittoriani con disegni intricati e pietre colorate.· Personalizzati: molti optano per anelli personalizzati, che riflettono lo stile unico e la storia d'amore della coppia.Ricorda, la cosa più importante in un anello di fidanzamento è che rappresenti l'amore e l'impegno che tu e il tuo partner condividete. Devi scegliere qualcosa che parli a voi due, indipendentemente dalle tendenze attuali.La scelta dell’anello con diamante richiede attenzione particolare alla pietra, per questo è bene acquistarlo sempre in gioiellerie di fiducia che certificano i diamanti e che sono in grado di fornirvi un prodotto dal taglio perfetto.Ma come si sceglie il diamante? In primo piano è necessario verificarne il peso specifico. Un diamante che pesa 0,75 carati, ad esempio, può essere come un diamante di ¾ di carato. È importante ricordare che un diamante di un carato non ha un costo che equivale precisamente al doppio di un diamante di mezzo carato.Questo perché i diamanti più grandi sono più rari in natura; quindi, un diamante da un carato avrà un prezzo significativamente superiore al doppio del prezzo di un diamante da mezzo carato.Il colore di un diamante è un altro parametro essenziale. I diamanti possono variare da colori bianco-ghiaccio a toni di bianco più caldi. La classificazione dei diamanti avviene secondo una scala creata dal Gemological Institute of America che varia da D (incolore) a Z. L'indicazione del colore D fa riferimento alle pietre che sono completamente incolori.La purezza del diamante si riferisce alla quantità di inclusioni naturali che sono presenti all'interno del diamante. Quasi tutti i diamanti presentano queste caratteristiche naturali, che si formano durante la loro creazione nel sottosuolo.Queste inclusioni possono essere invisibili a occhio nudo e possono assumere varie forme, come piccoli cristalli, nuvole o piume. La posizione delle inclusioni può influire sul valore del diamante.Il taglio di un diamante è l'unico che viene influenzato direttamente dall'uomo. Un diamante ben tagliato rifletterà la luce tra le sue sfaccettature come uno specchio, disperdendola e riflettendola attraverso la parte superiore del diamante.Il termine taglio può riferirsi anche alla forma del diamante, come rotonda, quadrata, a goccia o a cuore. Un diamante tondo è simmetrico e può riflettere quasi tutta la luce che lo colpisce, rendendolo la forma più luminosa.Scegliere un diamante di alta qualità è essenziale per riuscire a ottenere e donare un anello di fidanzamento con diamanti perfetto!