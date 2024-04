Aprire un'attività commerciale: consigli per non sbagliare

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Dalla scelta della forma giuridica alla ricerca del posto giusto, dalla gestione delle spese iniziali al districarsi tra i requisiti burocratici, ogni scelta deve essere ben ponderata. Questo articolo offre una guida pratica e consigli utili per aiutare gli imprenditori a evitare errori comuni e avviare con successo un'attività commerciale.Nel processo di apertura di un'attività commerciale, il primo step fondamentale è la pianificazione accurata delle spese e dei costi da affrontare. Questa fase richiede un'analisi dettagliata delle diverse voci di spesa che possono influenzare il budget iniziale dell'impresa.

Ovviamente, la prima spesa da includere è quella legata all'acquisizione o all'affitto di uno spazio commerciale, che può variare significativamente in base alla posizione geografica e alle dimensioni del locale desiderato. Ad esempio, aprire un negozio nel centro di una grande città comporterà costi di locazione più elevati rispetto a una zona periferica. In più, in relazione agli spazi, è essenziale considerare i costi per l'allestimento e l'arredamento del punto vendita, compresi gli eventuali lavori di ristrutturazione necessari per adattare gli ambienti alle esigenze commerciali.



Riguardo agli altri costi che hanno un peso importante sul budget, sono da prendere in considerazione gli stipendi per eventuali collaboratori e la spesa per la gestione dell’immobile, ovvero le utenze. In questo ultimo caso non si tratta sempre di costi fissi e quindi può essere più difficile preventivare la spesa, ma scegliendo un operatore che mette a disposizione un piano per le aziende, come ad esempio fa VIVI energia con la sua offerta business, si potrà accedere a tariffe agevolate.



Non va trascurata, inoltre, l'importanza di preventivare anche le spese per le forniture iniziali di merce o materie prime, nonché per le spese legali e burocratiche legate alla registrazione dell'impresa e all'ottenimento di eventuali licenze e autorizzazioni necessarie per operare nel settore prescelto. Infine, è consigliabile includere nel budget una riserva di liquidità per far fronte a eventuali imprevisti o difficoltà finanziarie che potrebbero presentarsi nelle prime fasi dell'attività.



Gli adempimenti burocratici e legali



Come si è anticipato, l'avvio di un'attività commerciale comporta una serie di adempimenti burocratici che devono essere completati per garantire la regolarità dell'attività. Uno dei primi passi da compiere è la scelta della forma giuridica dell'impresa, che può essere una ditta individuale, una società di persone o una società di capitali, ognuna con le proprie caratteristiche e implicazioni fiscali e legali.



Successivamente, è necessario registrare l'impresa presso il Registro delle Imprese competente, fornendo tutti i documenti richiesti e pagando le relative tasse e diritti di segreteria. Oltre a ciò, è importante ottenere le eventuali licenze, autorizzazioni o permessi necessari per operare nel settore prescelto. Prendendo un esempio concreto, per aprire un bar è necessario ottenere la licenza di esercizio commerciale e rispettare le normative igienico-sanitarie vigenti.



Altri adempimenti da preventivare includono l'iscrizione agli enti previdenziali e assicurativi per i dipendenti, la registrazione al sistema di gestione dei rifiuti, e la registrazione al sistema di cassa telematica per la gestione delle operazioni finanziarie. Per concludere, un ottimo consiglio è quello di consultare un commercialista o un consulente legale esperto per gestire tutto ciò e assicurarsi di adempiere alle numerose normative per evitare eventuali sanzioni e complicazioni future.