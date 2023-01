Barbecue elettrico: tutti i vantaggi e perché è una soluzione ideale per le grigliate casalinghe

Se ami le grigliate ma fin qui hai dovuto rinunciare a organizzarle a casa e in compagnia di amici e familiari per la mancanza di uno spazio aperto in cui poterlo fare in tutto comfort, con ogni probabilità il barbecue elettrico è quello che fa per te. È un barbecue a tutti gli effetti su cui si possono grigliare carne, pesce, verdure e ogni altra pietanza con risultati che niente hanno da invidiare a quelli di ristoranti e bracerie e la buona notizia è che in commercio se ne trovano ormai di marche, modelli, con caratteristiche tecniche e prezzi molto differenti: in questa guida trovi qualche informazione utile e puoi confrontare i migliori modelli di barbecue elettrici prima di scegliere. Qui di seguito proveremo a scoprire insieme, invece, quali sono i vantaggi del barbecue elettrico rispetto ad altri sistemi come barbecue a gas, barbecue a legna, eccetera.Partiamo dal più immediato e a cui in parte si è già accennato: un barbecue elettrico può essere utilizzato anche all’interno, essendo alimentato com’è elettricamente. Certo, se intendi utilizzarlo in cucina, faresti meglio a scegliere un barbecue elettrico compatto e di piccole dimensioni, che meglio si adatta anche agli spazi limitati e agli incastri con gli altri elettrodomestici. Non dovrebbe essere difficile trovarne uno, considerato che nella categoria rientrano anche griglie elettriche, barbecue portatili, barbecue da tavolo con cui le aziende puntano soprattutto a offrire soluzioni “smart” per chi non voglia rinunciare a grigliare i propri alimenti preferiti neanche in appartamento. Qualche modello ha gambe e supporti telescopici che permettono di utilizzare il barbecue anche all’esterno: una delle principali caratteristiche dei barbecue elettrici è, cioè, la versatilità e il fatto che possono essere utilizzati ovunque a patto di avere a disposizione una presa della corrente.

Restando a come sono alimentati i barbecue elettrici e che vantaggi comporta, il fatto che generino calore attraverso una resistenza e non attraverso fuochi o fiamme li rende più sicuri rispetto a barbecue a gas, barbecue a legna, eccetera e riduce sensibilmente il rischio incendio, tanto più che alcuni modelli più recenti hanno appositi sistemi di sicurezza che evitano surriscaldamento e qualunque altro tipo di incidente. Presenti ormai in quasi tutti i modelli sono, invece, appositi comandi che permettono di regolare la temperatura , consentendo la cottura perfetta di qualsiasi alimento ed evitando che possa bruciarsi. Accendere un barbecue elettrico, ancora, è decisamente più facile e pratico che accendere una classica griglia e anche la fase di preriscaldamento è più veloce: si può, cioè, cominciare a grigliare le proprie pietanze immediatamente o quasi.



Se a preoccuparti è la questione bolletta, dovresti considerare che quanto “sciupa” un barbecue elettrico dipende dalla sua potenza, da quante volte viene usato e per quanto tempo e che in commercio si trovano ormai barbecue elettrici di ottima classe energetica e a bassi consumi.



Forse quello che da solo un barbecue elettrico non può garantirti è, insomma, che le tue pietanze abbiano il classico retrogusto affumicato: ci sono accessori con cui puoi provare a ovviare e, soprattutto, l’altro lato della medaglia è che non avrai a casa proprio fumo e cattivi odori persistenti.