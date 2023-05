Biancheria da letto elegante: esiste l’alta qualità accessibile?

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













completo letto matrimoniale elegante è uno dei passi necessari per valorizzare al massimo la propria stanza da letto; ovviamente sarà necessario che anche l’arredamento venga scelto con grande cura, ma è indubbio che in una camera da letto, la grande protagonista è proprio la biancheria ed è per questo che si dovranno scegliere capi raffinati, eleganti e lussuosi.La buona notizia è che oggi per acquistare della biancheria da letto elegante non c’è bisogno di sborsare una fortuna; la pratica dimostrazione è il sito e-commerce di Ferò Milano, un’azienda che da anni è protagonista assoluta nel mercato della biancheria per la casa, non soltanto per la ricercatezza della sua offerta, ma anche perché ha improntato la sua filosofia aziendale sulla convinzione che la qualità deve essere alla portata di chiunque, non un qualcosa riservato a una minoranza.La qualità accessibile esiste ed è quindi possibile costruire un corredo da camera davvero completo nel segno dell’eleganza e della raffinatezza, caratterizzato da una grande cura dei dettagli e dalla scelta dei tessuti più pregiati e confortevoli. Partiamo innanzitutto dal completo letto.I completi letto sono dei set composti da un lenzuolo sotto, un lenzuolo sopra e due federe (questo nel caso di un completo matrimoniale; nel caso di un completo singolo la federa è soltanto una). Questo set è la base dalla quale partire per costruire l’intero corredo da camera. Le misure dei completi letto sono generalmente le seguenti: lenzuolo sotto: 170x200+30 cm, lenzuolo sopra: 255x290 cm, federe: 50x80. Al momento dell’acquisto però è opportuno prendere le misure del materasso; potrebbero essere necessarie lenzuola fuori standard. I tessuti più pregiati sono la seta, il misto seta, il raso cotone e il cotone percalle.

Al proprio completo letto si dovrà aggiungere un altro elemento: il copriletto che può essere trapuntato (in questo caso si parla più comunemente di trapuntino) oppure no. Sono disponibili sul mercato sia proposte estive (in tessuti leggeri come per esempio il lino e il misto seta) oppure invernali (come i trapuntini o i copriletti in velluto o di lana).

Un corredo camera può essere arricchito dalla presenza di una trapunta, un capo di biancheria caratterizzato da un’imbottitura piuttosto sostanziosa e quindi perfetto per i mesi più freddi. Le trapunte sono particolarmente adatte a stanze da letto dallo stile classico. Fra i tessuti più utilizzati ci sono il raso di cotone e il misto seta. L’imbottitura è generalmente 100% poliestere.



Un’altra possibilità è quella di aggiungere al proprio corredo camera un set composto da piumino e copripiumino; è un coordinato da utilizzarsi durante il periodo invernale ed è una scelta molto comune nelle regioni dell’Italia settentrionale e tipica dei Paesi del Nord Europa. Il piumino è la scelta perfetta per chi vuole cambiare spesso look alla propria camera; è infatti sufficiente cambiare il sacco copripiumino con un sacco diverso per stile o colore. Fra i tessuti più utilizzati vi sono il cotone percalle, il raso di cotone e il lino.

Infine, un tocco di classe in più per il corredo camera può essere l’aggiunta di eleganti cuscini decorativi.