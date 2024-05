Biodiversità in agricoltura: perché è importante per preservare il pianeta?

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

La biodiversità viene valutata sia mediante il numero di specie presenti in un ecosistema, sia considerando la varietà genetica all'interno di ciascuna popolazione, e infine attraverso la distribuzione delle specie in vari ambienti dell'ecosistema.Costituisce una risorsa fondamentale per l'agricoltura sostenibile e svolge un ruolo essenziale nella sicurezza alimentare e nella salute dell'ecosistema agricolo. In questo articolo esploreremo l'importanza della biodiversità nell'ambito dell'agricoltura e come le pratiche agricole sostenibili possano contribuire alla sua preservazione.La diversità genetica in agricoltura è cruciale per la sicurezza alimentare poiché favorisce l'evoluzione di specie capaci di adattarsi alle mutevoli condizioni ambientali e di resistere a specifiche malattie e parassiti.



Le piante, il suolo e gli animali dipendono l'uno dall'altro per i nutrienti e l'habitat: in un agro-ecosistema funzionale, i microbi del suolo sani forniscono nutrienti alle piante, le cui radici sono componenti cruciali del suolo.

La perdita di biodiversità contribuisce all'insicurezza alimentare ed energetica, aumenta la vulnerabilità ai disastri naturali come inondazioni o tempeste tropicali, e diminuisce il livello complessivo di salute all'interno della società, oltre a ridurre la disponibilità e la qualità delle risorse idriche e a impoverire le tradizioni culturali.

Le risorse genetiche hanno storicamente consentito il miglioramento delle specie coltivate e allevate e continueranno a svolgere questo ruolo in futuro.



Tale variabilità permette di ottenere nuove varietà vegetali da coltivare o animali da allevare e di adattarsi alle mutevoli condizioni climatiche e ambientali.

La biodiversità fornisce nutrimento (sia vegetale che animale), fibre per tessuti (come cotone e lana), materie prime per la produzione di energia (come legno e minerali fossili) ed è la base per molti medicinali.



Buone pratiche per migliorare la biodiversità in agricoltura



Tra le buone pratiche sicuramente un approccio che si focalizza sulla salute del suolo, delle piante e degli animali anziché sugli utili a breve termine.

Questo metodo riunisce una vasta gamma di prodotti sinergici e fitosanitari a basso impatto ambientale, sia per gli operatori che per i consumatori, sviluppati su basi scientifiche e conformi ai più elevati standard di qualità e affidabilità.

Le pratiche coinvolte includono la rotazione delle colture, il compostaggio e la gestione integrata dei parassiti, mirando a migliorare la biodiversità attraverso l'aumento delle specie in un'area specifica, promuovendone la prosperità e riducendone la vulnerabilità ai cambiamenti climatici.

L'obiettivo primario di queste metodologie è accrescere la fertilità del suolo, restituendo nutrienti al terreno anziché esaurirli attraverso l'uso di fertilizzanti chimici o pesticidi.

Queste pratiche conducono a piante più robuste, che producono cibi più nutrienti in meno spazio. Di conseguenza, è richiesta una minor quantità di terra per l'agricoltura, consentendo di preservare e sostenere un maggior numero di habitat per la fauna selvatica.