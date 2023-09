Bologna, AV Group: l’azienda che dona nuova vita agli impianti industriali

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













In questo fervente contesto, l’utilizzo di macchine di ultima generazione si rivela cruciale per distinguersi dalla concorrenza e offrire servizi e prodotti di qualità, a prezzi competitivi e con tempi di consegna celeri. Insomma, il panorama industriale attuale presenta non poche sfide che, per quanto stimolanti, possono rivelarsi di complessa risoluzione.È qui che entrano in gioco realtà come AV Group: azienda divenuta leader nel settore della manutenzione, della fornitura e della formazione per le industrie, nata nel bolognese e attiva sul territorio locale e nazionale da oltre 30 anni.Oggi, AV Group promette alle imprese partner di condurle verso la trasformazione digitale in scioltezza e con tutti i vantaggi che l’innovazione può arrecare, attraverso soluzioni tecnologiche ed estrema consapevolezza nei confronti di un futuro strategicamente organizzato e produttivo. AV GROUP è spinta dal desiderio di innovare e di offrire soluzioni tecnologiche alle realtà clienti, fornendo servizi di assistenza, distribuzione e manutenzione di prodotti di alta qualità, in modo da assicurare prestazioni e risultati eccellenti nel breve e, soprattutto, lungo periodo.In AV Group, l’innovazione cammina di pari passo con la personalizzazione dei servizi.

L’azienda crede fermamente nelle esigenze e nei progetti di ogni singola realtà con cui collabora, traendo il meglio in termini di management e fornitura di servizi attraverso dei piani completamente personalizzati sulla base delle specifiche necessità del cliente. In questo modo, AV Group ha modo di offrire una serie eterogena di servizi, grazie anche al personale altamente specializzato che può vantare: pronto a rispondere con competenza e rapidità ad ogni singola richiesta della clientela.



AV Group fornisce soluzioni disparate per la fornitura di macchinari CNC, fresatura, tornitura elettroerosione e singoli componenti di ricambio. L’azienda si occupa anche della distribuzione di usato di qualità, oltre ad offrire servizi di consulenza e training per la gestione d’impresa e il passaggio all’industria 4.0. Grazie ad una proposta a 360°, AV Group è in grado di accompagnare il cliente dal primo all’ultimo step per favorire il passaggio alla digitalizzazione e la sua affermazione sul panorama di riferimento. Non a caso, l’azienda presta assistenza a realtà provenienti da settori disparati, tra cui l’automotive, quello farmaceutico, aerospaziale e della difesa.



AV Group è specializzata nella meccanica di precisione, diventando la scelta di punta di industrie operanti nell’ambito ferroviario, della costruzione, della ristorazione, della moda e della mass-production in generale.



AV Group: azienda specializzata nel processo di revamping



AV Group propone tra i suoi servizi d’eccellenza il revamping. Si tratta di un procedimento nel quale si provvede ad aggiornare, rinnovare o migliorare i macchinari industriali già esistenti, allo scopo di ottimizzarne la prestazione, l’efficienza, la sicurezza e l’affidabilità. Il revamping permette di allungare il ciclo di vita delle suddette macchine, venendo sfruttato quando i macchinari diventano obsoleti o smettono di soddisfare le esigenze produttive dell’industria che li adopera.



Inoltre, il revamping è utile per i macchinari non più in grado di rispettare gli attuali standard di sicurezza. Questa procedura può coinvolgere cambiamenti importanti in termini di design, elettronica, automazione e controlli, oltre che nella struttura fisica del macchinario nel complesso. Il processo di revamping passa attraverso diverse fasi, rendendo necessaria una progettazione approfondita degli interventi da compiere per il miglioramento effettivo del macchinario che vi è soggetto.



Retrofitting: i dettagli sul servizio fornito dal gruppo bolognese



Oltre al revamping, AV Group offre alle aziende che la scelgono i servizi di retrofitting. Anche in questo caso, si parla di un processo di aggiornamento o di miglioramento dei macchinari industriali esistenti che, nello specifico, consiste nell’installazione di nuovi componenti, tecnologie o sistemi più avanzati. A differenza del revamping, il retrofitting si rivela più sostanziale, concentrandosi su una serie di miglioramenti specifici e mirati utili ad ottenere un aumento considerevole delle prestazioni, dell’efficienza e della sicurezza d’uso di uno specifico macchinario.



Anche per il retrofitting, le fasi preliminari sono importantissime. Durante la progettazione, infatti, si procede con la scelta delle tecnologie necessarie per conseguire gli obiettivi di miglioramento prefissati per lo specifico macchinario. Effettuare una selezione si rivela essenziale allo scopo di contenere i costi e far fruttare l’investimento sul lungo periodo, aumentando le prestazioni e la longevità del macchinario senza incorrere in spese particolarmente importanti.