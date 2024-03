Buoni motivi per scegliere gli Stati Uniti come meta per un tour

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Una vacanza negli Stati Uniti è un progetto immancabile per chiunque apprezzi gli scenari naturali di valli, canyon, praterie e montagne, le città multiculturali, caotiche e piene di vita, il mare, la spiaggia e l’emozione del surf, ma anche le passeggiate serali e notturne, la visita a monumenti e palazzi storici, la visione di quelle che sono i simboli di un mito, come la Statua della Libertà e la Casa Bianca.

Perché scegliere gli Stati Uniti come meta per le prossime vacanze

Le ragioni per dimenticare la vita quotidiana per qualche settimana e partire per gli Stati Uniti sono tantissime: proviamo comunque a scoprire le principali e a non perdere l’occasione di conoscere un mondo unico e straordinario.



Parchi nazionali, montagne, valli e canyon

Come abbiamo detto, lo scenario naturale è una delle principali attrazioni per qualsiasi viaggio negli Stati Uniti. Tutti conoscono o hanno almeno sentito parlare di luoghi storici e magnifici, quali possono essere il Grand Canyon, una delle meraviglie del mondo, le Montagne Rocciose, la Valle di Yosemite con le sue monumentali formazioni rocciose, le stupende spiagge della California, ma anche le praterie, le foreste, i boschi, i laghi e le cascate.



Atmosfera vivace e multiculturale

Negli Stati Uniti tutti sono di casa: il patrimonio culturale di questo paese è dovuto per la maggior parte proprio all’incrocio di civiltà avvenuto nel corso della storia.



Ancora oggi, gli abitanti degli Stati Uniti vantano origini europee, africane e sudamericane, e sono ben consapevoli di portare con sé questa incomparabile eredità fatta di storia e tradizioni, percepibile in ogni luogo e città.



Mare e vita notturna

Come abbiamo detto, le spiagge rappresentano un simbolo degli Stati Uniti, ma la cosa più bella è che anche in questo caso ognuno può scegliere la destinazione che preferisce, in base alle preferenze personali e al proprio stile di vita.



Per chi ama il divertimento, la destinazione ideale è Miami Beach e il mare della Florida, per chi preferisce le onde spettacolari e vuole provare il brivido del surf, l’ideale è Los Angeles e le spiagge californiane.



Se il tempo a disposizione lo consente, si può anche pensare di prolungare il proprio viaggio verso le spiagge caraibiche, concedendosi magari qualche giorno di relax alle Hawaii.



Musica, sport e spettacolo

Gli Stati Uniti sono la patria dei musicisti di ieri e di oggi: dai grandi nomi del jazz e del blues, alle star del pop, al rock più duro e trasgressivo: ognuno può trovare la musica preferita. È sufficiente uscire la sera per trovare, in ogni città, locali con musica dal vivo, concerti e spettacoli.



Una visita negli Usa può essere l’occasione anche per chi ama lo sport di assistere, magari, ad un incontro di baseball, football americano, rugby o basket, immergendosi nell’atmosfera di entusiasmo che accompagna questi eventi.



Scoprire gli Stati Uniti insieme a Versis America

Pianificare una vacanza negli Stati Uniti non è facile, occorre infatti prenotare il volo, l’alloggio in hotel, appartamenti o residence, prepararsi in anticipo con visti e documenti, predisporre gli spostamenti ed eventualmente noleggiare un’auto, e così via.



Grazie a Versis America, ognuno può dare vita al proprio sogno di visitare gli Stati Uniti, scegliendo l’itinerario preferito tra i tanti proposti dal tour operator, uno dei più importanti e noti per quanto riguarda i viaggi negli USA, in Messico e nei Caraibi.



Con Versis America è possibile pianificare il tour Stati Uniti con tutta tranquillità e con la massima sicurezza, procedendo anche con ampio anticipo al fine di risparmiare e di usufrure di prezzi vantaggiosi, sia per quanto riguarda il viaggio che il soggiorno nei migliori hotel.