Casino sicuri online, 5 trucchi per riconoscerli

Negli ultimi anni l’incremento del gaming e gambling online ha registrato numero incredibili a livello globale. L’Italia non fa di certo eccezione, ed anzi sembra essersi veramente consolidato in maniera importante il legame tra il nostro popolo e questa nuova modalità virtuale di scommesse. A cosa è dovuto questo successo che potremmo definire quasi improvviso?

Sicuramente le motivazioni risiedono nella comodità offerta dalle possibilità di gioco via Internet rispetto al più classico gaming nei centri scommesse più svariati. Nel momento in cui ci avviciniamo a tali attività, però, non dobbiamo mai dimenticare un elemento chiave: la sicurezza. Troppo spesso infatti questa è sottovalutata, e non sono rari i casi nella nostra nazione di frequentazione di siti di gioco online illegali.

La sicurezza al primo posto

Il fenomeno è purtroppo ancora molto diffuso, nonostante siano massicci gli sforzi dello Stato e delle autorità competenti per contrastare questa tendenza. I siti di scommesse illegali sono, nostro malgrado, una realtà dura a morire. Quali sono i problemi connessi alla frequentazione di questi portali? In primo luogo ovviamente la violazione delle normative di legge, che per questo settore stanno diventando giustamente sempre più severe e restrittive.

Ma in secondo luogo, le problematiche assumono un carattere che può ripercuotersi anche sulla nostra stessa vita privata. Nella stragrande maggioranza dei siti online – legali e non – per giocare è infatti necessario inserire i propri dati personali, o comunque quelli bancari. È quindi chiaro che se stiamo utilizzando piattaforme non conformi alla legalità, i nostri dati sensibili sono a serio rischio, e diventano vulnerabili.

È in sostanza necessario affidarsi a siti, piattaforme e portali sicuri. E quelli rispondenti a tale categoria, sono quelli legali e consigliati dagli esperti del settore, come per esempio la selezione offerta da casinoonlineprova.com. La domanda sorge spontanea a questo punto? Come facciamo a riconoscere un sito di scommesse online legale da uno che invece non lo è? Andiamo a vedere cinque trucchi che possiamo utilizzare.

Casino sicuri online: come riconoscerli?

Nel caso in cui per la prima volta ci avvicinassimo a questa attività, dovremmo prestare parecchia attenzione a non rischiare di cadere nelle trappole che purtroppo esistono sul web. Questo per essere sicuri di giocare in sicurezza e serenità, e perché abbiamo visto come si possa purtroppo incorrere molto spesso in truffe online. Vediamo questi cinque metodi per riconoscere i casino sicuri e legali online.

Bisogna subito fare un’introduzione che funge anche da precisazione: tutti i siti di casino online legali possono definirsi tali poiché sono stati controllati e regolarmente riconosciuti dall’AAMS (Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato); questo organo, che fa parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato, ha esattamente il compito di regolamentare e controllare il gioco in rete. Quindi, il primo trucco è piuttosto semplice: non appena accediamo ad un sito, controlliamo che questo presenti il logo dell’AAMS.

In coppia con il logo, troveremo (perché dovremo trovarlo) anche il numero di licenza specifico del sito in questione: e questo è il secondo segnale che la piattaforma su cui ci stiamo muovendo è legale. Il terzo indizio può arrivare dalla “pubblicità” legata al gioco sicuro: i casino online legali molto spesso hanno risorse, come per esempio loghi, che invitano il giocatore a giocare in modo responsabile, nonché link ai servizi di assistenza.

Essendo siti autorizzati e certificati in Italia e non all’estero, il link del nostro sito dovrà poi terminare con l’estensione “.it” e non “.com” o qualsiasi altra. Ma se ancora non fossimo certi della legalità e sicurezza del sito che stiamo utilizzando, potremo consultare direttamente il sito di AAMS: qui, è contenuta la lista completa di tutti gli operatori in Italia che possiedono regolare licenza per operare.