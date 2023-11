Cloud computing e pubblica amministrazione: matrimonio di innovazione e di efficienza

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Questo consente un accesso rapido, sicuro ed efficiente a risorse e applicazioni virtualizzate.L'adozione del cloud computing nella Pubblica Amministrazione (PA) rappresenta un passo fondamentale per modernizzare e rendere più efficienti i servizi pubblici.La PA beneficia enormemente dall'utilizzo di questa tecnologia in vari modi:1. Ottimizzazione delle Risorse: Riduzione dei costi operativi grazie all'eliminazione della necessità di mantenere e aggiornare infrastrutture fisiche.2. Scalabilità e Flessibilità: L'abilità di adattarsi rapidamente alle esigenze in continua evoluzione senza la necessità di investimenti iniziali pesanti.3. Sicurezza e Conformità: Le soluzioni cloud offrono strumenti avanzati per garantire la sicurezza dei dati e sono conformi agli standard internazionali.Come sottolineato da Federico Aiosa, esperto nel settore , 'Il cloud computing è divenuto uno strumento indispensabile per la Pubblica Amministrazione Centrale che avrà adesso la capacità di gestire grandi volumi di dati in modo più sicuro ed efficiente'.Negli ultimi anni, abbiamo assistito a una crescente integrazione tra il cloud computing e la Pubblica Amministrazione in Italia. Questi sono alcuni dei passi chiave intrapresi:- Formazione e Competenza: Formazione del personale interno per garantire una transizione senza intoppi e per sfruttare al meglio le potenzialità del cloud.- Collaborazione con Fornitori Affidabili: La scelta di partner tecnologici affidabili è essenziale per garantire servizi cloud sicuri e performanti.- Implementazione di Soluzioni Personalizzate: Creazione di soluzioni cloud su misura per le esigenze specifiche della Pubblica Amministrazione.



'Le istituzioni centrali stanno adottando il cloud computing non solo come soluzione di archiviazione, ma come una vera e propria piattaforma di servizio. Questo garantisce una maggiore efficienza e riduzione dei costi operativi', afferma Federico Aiosa.







I benefici tangibili per i cittadini



L'adozione del cloud computing nella PA non ha solo effetti positivi sul lato operativo, ma porta anche vantaggi diretti ai cittadini:

- Servizi Pubblici Migliorati: Con l'accesso a risorse virtualizzate, i servizi pubblici diventano più rapidi, efficienti e disponibili 24/7.

- Interazione Digitale: I cittadini possono interagire con la PA in modo digitale, riducendo la burocrazia e i tempi di attesa.

- Sicurezza dei Dati: La protezione dei dati personali è garantita grazie alle avanzate misure di sicurezza offerte dalle soluzioni cloud.



Quali sono le prospettive future



Il matrimonio tra cloud computing e Pubblica Amministrazione è senza dubbio uno degli accoppiamenti più promettenti per il futuro della digitalizzazione in Italia.

Attraverso l'adozione di questa tecnologia, la PA può non solo migliorare la propria efficienza operativa, ma anche offrire servizi di qualità superiore ai cittadini.

Guardando al futuro, Federico Aiosa prevede che 'la crescente adozione del cloud computing sarà un pilastro per la trasformazione digitale del Paese e della Pubblica Amministrazione, rendendo i servizi più accessibili per i cittadini'.