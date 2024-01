Colori a tempera: usali come un professionista

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

vasta gamma di colori a tempera permette di ottenere ottimi risultati fin dall’antichità; infatti, sono il tipo di colore più antico che veniva realizzato mescolando i pigmenti a leganti naturali di vario tipo per ottenere effetti di coprenza diversi. Oltre alla coprenza e alla reversibilità, le tempere si asciugano anche velocemente.Le tempere sono prive di solventi chimici e quindi sono perfette se vuoi approcciarti alla pittura per la prima volta.

Tuttavia, sono ugualmente apprezzati dagli artisti più parti poiché perfetti per le sfumature e transizioni di colori. Per un'applicazione perfetta, inizia aggiungendo una pericolosissima quantità di acqua sulla tavolozza e utilizza un foglio abbastanza poroso e rigido perciò con una grammatura maggiore del solito, ovvero superiore ai 200 gr. Non è detto che tu debba per forza usare un foglio poiché le tempere si usano anche su altri supporti come legno, vetro o anche cartoni telati.



Oltre a tempere e supporti rigidi, per iniziare a dipingere con le tempere, serve naturalmente il pennello. Di solito, occorre un pennello più rigido rispetto che utilizzeresti con gli acquerelli. I colori a tempera sono più corposi e pastosi perciò scegli un pennello sì rigido ma con setole elastiche e morbide che possano spostare il colore.



Come dipingere con le tempere



Una volta che hai tutto il necessario, sei pronta per iniziare a dipingere con i colori a tempera. Dopo aver inumidito il pannello, puoi versare il colore sulla tavolozza, prelevarlo e stenderlo sul supporto. Ricorda che le tempere si lavorano a sovrapposizione perciò prima di ripassare su una sezione dove hai già dipinto, dovrai aspettare che asciughi. Tuttavia, puoi passare dove hai già dipinto se vuoi miscelare i colori. È una soluzione alternativa alla miscelazione sulla tavolozza.



Più diluisci il colore, minore sarà il pigmento quindi hai un colore leggero e soffuso. Se vuoi ottenere un tratto più marcato e un effetto più saturo, preleva del colore senza diluirlo prima. Prova a usare anche la spatola che è perfetta per un'applicazione materica, che va quasi a mimare i colori a olio.



Se da una parte la velocità di asciugatura sembra un punto di forza, dall'altra per chi è agli inizi può essere un ostacolo. In altre parole, tienilo presente perché se il colore si asciuga, non riesci a fare sfumature. Realizza due linee o aree di colori diversi adiacenti e poi sfumato usando il pennello pulito ma bagnato.



Fai i tuoi esperimenti e realizza punti, linee con più o meno colore puro o diluito. Colora delle aree più o meno grandi, poi prova a sovrapporre i diversi colori su vari tipi di supporti fino a impratichirsi e dar sfogo alla tua creatività.